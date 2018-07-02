Трамп собрался поговорить с Путиным без свидетелей

Трамп захотел секретности в беседе с Путиным

Источник, знакомый с ходом подготовки саммита, заявил, что Трамп встретится с Путиным лично, прежде чем позволить другим членам делегаций присоединиться к обсуждению вопросов с российским лидером.

Американский президент утверждал перед переговорами в Сингапуре , что хочет «оценить химию» с Ким Чен Ыном . Трамп уже знаком с особенностями общения с Путиным, но ему требуется больше времени для установления отношений как глав государств, передает источник.

Ранее, 12 июня, во время саммита в Сингапуре американский президент и северокорейский диктатор Ким Чен Ын беседовали около часа только в присутствии их переводчиков. Выйдя к журналистам, Трамп заявил, что переговоры были «очень, очень хорошими».