Самая крутая награда для Путина и другие события дня

Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Россиянам ограничат возможность расплачиваться наличными, уверен предправления «Русфинанс банка» Сергей Озеров. Об этом рассказал РИА Новости.
Путин назвал самую крутую для себя награду
Президент России Владимир Путин во время вручения государственных наград в Кремле заявил, что самая крутая для него награда — отданные за него голоса россиян на выборах главы государства.
Кадыров отреагировал на ситуацию вокруг египтян
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «сплетнями врагов» информацию о недовольстве Мохамеда Салаха пребыванием в регионе. Об этом сообщает ТАСС.
Путевки россиян горят из-за ошибок приставов
Life сообщает, что в списках невыездных из-за долгов россиян многие люди оказались по ошибке.
Болельщицу устыдили за "разврат" с россиянином
Приехавшую на ЧМ-2018 колумбийку раскритиковали соотечественники из-за танца с болельщиком. Об этом сообщает The Sun.
Украина постреляла рядом с Крымом
Артиллеристы Военно-морских сил (ВМС) Украины провели учения на территории Херсонской области возле границы с Крымским полуостровом. Об этом в среду, 27 июня, сообщается на странице украинских ВМС в Facebook.
Новый поворот в "самоубийстве Родченкова"
Новость дня о том, что прячущийся в США информатор WADA, бывший начальник московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков пытался покончить с собой из-за нервного срыва, оказалось шуткой.
Появилось видео наезда топ-менеджера «Синергии» на беременную
Топ-менеджер московского университета «Синергия» заявил, что сбил беременную женщину, пытаясь уйти от столкновения с подрезавшим его авто, сообщает Mash.