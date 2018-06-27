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Названы богатейшие семьи мира
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Bloomberg назвал богатейшие семьи мира 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: AP Photo / April L. Brown
Агентство Bloomberg на основе данных Bloomberg Billionaires Index составило рейтинг богатейших семей мира.
Отмечается, что общее состояние 25 самых богатых семей в общей сложности составляет более триллиона долларов.
Первое место в рейтинге занимает семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью магазинов Walmart. Издание оценило состояние Уолтон в 151 миллиард долларов.
"Серебро" рейтинга Bloomberg досталось семье Кох. Сыновья основателя корпорации Koch Industries Фреда Коха Чарьз и Дэвид суммарно владеют почти 99 миллиардами долларов.
Наследники основателя одноименной компании Френка Марса, в свою очередь, имеют состояние, оцениваемое почти в 88 миллиардов долларов. "Марс" наиболее известен такими продуктами как M&Ms, Milky Way и Mars Bars.
Четвертное место рейтинга поделили несколько семей, владеющих международной компанией Anheuser-Busch InBev, которая в настоящий момент является крупнейшим в мире производителем пива. Bloomberg оценил суммарное состояние ее владельцев в 54 миллиарда долларов.
Пятерку богатейших семей замыкают наследники основателя французского дома моды Hermеs. По оценкам Bloomberg, в совокупности они имеют чуть больше 49 миллиардов долларов.
Bloomberg отмечает, что в рейтинг вошли только те фамилии, наследство которых хотя бы раз передавалось от поколения к поколению. Кроме того, в топ богатейших семей мира не попали семьи, чьим богатством владеет только один человек.
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