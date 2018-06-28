Украина стала «лидером» по запугиванию журналистов

Украину назвали лидирующей в Европе по запугиванию журналистов

Украина является "лидером" по показателям запугивания и дискриминации в отношении журналистов. Об этом на конференции ОБСЕ , проходящей в Киеве, заявил генсек Европейской федерации журналистов (EFJ) Рикардо Гутьеррес , пишет Strana.ua.

Согласно представленным главой EFJ данным, 14% нарушений в отношении журналистов по всей Европе совершены на Украине, тогда как средний показатель по другим европейским странам составляет всего 4% — Украина таким образом "лидирует" с огромным отрывом.

Кроме того, Украина входит в десятку европейских стран, где до сих пор происходят убийства журналистов. Из 23 журналистов, убитых в Европе с 2015 года, двое погибли на Украине. Гутьеррес привел в пример убийства Олеся Бузины и Павла Шеремета , уточнив, что по последнему случаю у следствия вообще отсутствуют подозреваемые.

Помимо этого, Гутьеррес затронул тему инсценировку убийства Бабченко. "До сих пор власти Украины не объяснили, зачем это было нужно. Все это по-прежнему непонятно. Ясно одно — Украина серьезно пошатнула доверие к себе… это безответственный акт", — сказал он, назвав инцидент "манипуляцией общественным мнением" и неуважением ко всем по-настоящему погибшим журналистам.

"Убийство" Бабченко

В конце мая власти Украины сообщили, что Бабченко застрелили на лестничной клетке у его квартиры. Однако через день журналист появился на пресс-конференции СБУ . По словам главы ведомства Василия Грицака, сообщение об "убийстве" было частью спецоперации, чтобы предотвратить реальное покушение.

Позже в Киеве задержали и на два месяца заключили под стражу предполагаемого организатора покушения — украинского бизнесмена Бориса Германа

Дело Вышинского

Сотрудники СБУ 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, и провели обыск, который продолжался около восьми часов. В этот же день задержали руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Его заподозрили в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Журналисту грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной. МИД направил Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы. Акция в поддержку Вышинского прошла перед зданием украинского посольства в Москве

Защита обжаловала арест журналиста, однако суд отклонил апелляцию. Во время заседания Вышинский обратился за помощью к Путину. Он также заявил, что откажется от гражданства Украины.