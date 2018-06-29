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Почему Трамп хочет встретиться с Путиным
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В Белом доме рассказали, зачем Трамп хочет встретиться с Путиным 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель Белого дома Линдси Уолтерс рассказала об отношении президента США Дональда Трампа к предстоящей встрече с главой российского государства Владимиром Путиным.
По ее словам, Трамп «стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности Америки». Президент США намерен выяснить, «хочет ли Россия достичь прогресса» в отношениях Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости».
Главы государств собираются «обсудить отношения США и России, а также ряд вопросов национальной безопасности», сказала Уолтерс.
Трамп рассчитывает, что встреча с Путиным будет способствовать снижению напряженности в отношениях двух стран. Трамп выражает надежду на «конструктивное взаимодействие», которое «улучшит мир и безопасность во всем мире», заявили в Белом доме.
Как заявила Уолтерс, Трамп уверен, что никакого «вмешательства» в выборы со стороны России не было. Отвечая на вопрос журналистов, потребует ли Трамп от Путина вернуть Крым Украине, Уолтерс сказала, что не будет забегать вперед встречи.
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