Почему Трамп хочет встретиться с Путиным

В Белом доме рассказали, зачем Трамп хочет встретиться с Путиным

По ее словам, Трамп «стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности Америки». Президент США намерен выяснить, «хочет ли Россия достичь прогресса» в отношениях Москвы и Вашингтона, передает РИА «Новости»

Главы государств собираются «обсудить отношения США и России, а также ряд вопросов национальной безопасности», сказала Уолтерс.

Трамп рассчитывает, что встреча с Путиным будет способствовать снижению напряженности в отношениях двух стран. Трамп выражает надежду на «конструктивное взаимодействие», которое «улучшит мир и безопасность во всем мире», заявили в Белом доме.