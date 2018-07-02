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Правящая коалиция ФРГ оказалась на грани развала
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Правящая коалиция Германии оказалась на грани развала 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Немецкий политик Хорст Зеехофер на заседании правления баварской партии Христианско-социальный союз объявил о своем намерении покинуть посты главы МВД Германии и председателя ХСС, входящей в правящую коалицию с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель и СДПГ, сообщил телеканал Die Welt.
Большинство однопартийцев министра из ХСС высказались против решений саммита ЕС и выступили за принятие односторонних шагов по противодействию нелегальной миграции, передает ТАСС.
На заседании правления свой партии Зеехофер заявил, что отказывается нести ответственность за ситуацию с мигрантами как министр внутренних дел в правительстве Меркель, не предпринимая никаких действий.
Тем временем правление Христианско-демократического союза (ХДС) поддержало миграционную политику Ангелы Меркель, настаивая, что «решения саммита ЕС являются большим прогрессом».
Таким образом конфликт между партиями ХСС и ХДС достиг новой критической черты и грозит в худшем случае распадом правящей коалиции.
Накануне глава МВД Германии раскритиковал саммит ЕС по миграции, назвав принятые решения недостаточными.
Ранее Зеехофер уже грозил выйти из альянса Меркель и начать односторонние шаги для противодействия беженцам.
В СДПГ заявляли, что Зеехофер входит в число политиков, которые могут готовить «германский Brexit».
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Комментарии24  Ещё 69 источников 
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