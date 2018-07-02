Правящая коалиция ФРГ оказалась на грани развала

Правящая коалиция Германии оказалась на грани развала

Немецкий политик Хорст Зеехофер на заседании правления баварской партии Христианско-социальный союз объявил о своем намерении покинуть посты главы МВД Германии и председателя ХСС, входящей в правящую коалицию с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель и СДПГ, сообщил телеканал Die Welt.

Большинство однопартийцев министра из ХСС высказались против решений саммита ЕС и выступили за принятие односторонних шагов по противодействию нелегальной миграции, передает ТАСС

На заседании правления свой партии Зеехофер заявил, что отказывается нести ответственность за ситуацию с мигрантами как министр внутренних дел в правительстве Меркель, не предпринимая никаких действий.

Тем временем правление Христианско-демократического союза (ХДС) поддержало миграционную политику Ангелы Меркель, настаивая, что «решения саммита ЕС являются большим прогрессом».

Таким образом конфликт между партиями ХСС и ХДС достиг новой критической черты и грозит в худшем случае распадом правящей коалиции.

Накануне глава МВД Германии раскритиковал саммит ЕС по миграции, назвав принятые решения недостаточными.

Ранее Зеехофер уже грозил выйти из альянса Меркель и начать односторонние шаги для противодействия беженцам.

В СДПГ заявляли, что Зеехофер входит в число политиков, которые могут готовить «германский Brexit».