Ещё
Работа над ошибками: Польша исправит «закон о Холокосте»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Самая крутая награда для Путина, ограничение наличных и другие события дня
Самая крутая награда для Путина, ограничение наличных и другие события дня

Премьер Польши предложил изменить скандальный «закон о Холокосте» 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил отменить уголовную ответственность для лиц, заявляющих о причастности Польши и польского народа к преступлениям Холокоста. По его словам, защищать доброе имя Польши и бороться за историческую правду следует с использованием гражданско-правовых методов. Польский сейм уже поддержал инициативу премьера.
Польский сейм поддержал предложение премьер-министра Матеуша Моравецкого внести изменения в так называемый «закон о Холокосте» и отменить уголовную ответственность за обвинение Польши и поляков в преступлениях Холокоста.
Моравецкий призвал депутатов рассмотреть такую возможность ранее в среду, 27 июня. Об этом сообщал глава канцелярии премьера Михал Дворчик. По его словам, премьер-министр Польши обратился к маршалу сейма с просьбой о дополнении повестки дня сейма пунктом, касающимся поправок в закон об Институте национальной памяти.
Польский премьер призывает отказаться от уголовных инструментов, которые могут отвлечь внимание от изначальной цели введения закона.
«Следует помнить, что эта цель состояла в том, чтобы защитить доброе имя Польши и историческую правду», — подчеркнул Моравецкий, добавив, что для этого больше подходят гражданско-правовые методы.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил уверенность, что изменения в закон, предложенные Моравецким, в итоге будут приняты. «В этом нет сомнений, тем более что эта норма ни разу не применялась, и я думаю, что теперь уголовной ответственности за использование таких искусственных формул, которую предполагала предыдущее законодательство, уже не будет», — отметил Брутер.
Так называемый «закон о Холокосте» — поправки к закону об Институте национальной памяти — вступил в силу 1 марта 2018 года. Он предполагал уголовное преследование лиц, пропагандирующих «бандеровскую идеологию», а также публично заявляющих о причастности польского народа к преступлениям Третьего рейха. За это предусматривается наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет.
В частности, под запретом оказалось использование формулировки «польские лагеря смерти» по отношению к располагавшимся на территории страны нацистским концлагерям. Поправки запрещают и иные высказывания, которые могут быть интерпретированы как попытка выставить поляков соучастниками преступлений нацистской Германии. Помимо этого, закон предполагает наказание за публичное отрицание Волынской резни.
Польский сейм принял поправки в январе 2018 года, а 6 февраля изменения в законе одобрил президент Анджей Дуда. Еще на стадии рассмотрения в парламенте законопроект вызвал негативную реакцию со стороны международного сообщества — в частности, против поправок выступили Украина, Израиль, Франция и США.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал законопроект «безосновательным». «Нельзя изменить историю. Нельзя отрицать Холокост», — подчеркнул он. Схожую позицию выразили другие официальные лица Израиля, которые также выразили мнение, что польский закон ограничивает свободу слова и ставит под удар евреев, пострадавших по вине жителей Польши, если они захотят об этом рассказать.
Депутаты Верховной рады Украины, в свою очередь, требовали, чтобы президент Польши Анджей Дуда наложил вето на скандальный закон, отмечая, что он унижает достоинство украинской нации.
«Верховная рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века — нацистского и коммунистического», — говорилось в постановлении депутатов.
По поводу скандального польского законопроекта высказывался и президент Украины Петр Порошенко, подчеркивая, что историческая правда требует «открытого разговора и диалога, а не запретов».
Тем не менее, Дуда принял одобренные сеймом поправки. При этом после подписания закона польский президент направил его на рассмотрение в конституционный суд, чтобы его положения проверили на соответствие польской конституции. Он также подчеркнул, что новый закон будет предусматривать ответственность только в отношении лиц, обвиняющих в пособничестве нацистам не отдельных поляков, а весь польский народ и Польшу в целом.
В беседе с «Газетой.Ru» Владимир Брутер выразил мнение, что предложение Моравецкого отменить уголовную ответственность для нарушителей «закона о Холокосте» можно воспринимать как признание польским премьером того факта, что этот закон был ошибкой.
«Я считаю, что те меры, которые были приняты в марте, были крайне неудачными и вызвали серьезную негативную реакцию и в международном сообществе, и в отдельных европейских общинах, и вопрос их отмены постоянно лоббировался и из Вашингтона, и из европейских столиц. Поэтому факт его отмены говорит о том, что Моравецкий фактически признает свою ошибку», — поясняет эксперт.
Газета.Ru: последние новости
Эксперты оценили возможность "социального взрыва" на Украине Меланья Трамп вступилась за детей нелегальных мигрантов Президент Македонии отказался менять название страны
Комментарии1  Ещё 45 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пожар в «Атриуме»: первые подробности11
Таксист Uber попытался изнасиловать известного блогера154
В РФ нашли способ обойти блокировку «Северного потока — 2»325
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа136
Названа сумма ограничения платы наличными187
Новости партнеров
Видео
02:22
Не давите: Пушков о претензиях Совета Европы к России
Политика Статьи
10:04
Конюхов попросил у Путина помощи
Общество Другое
00:32
Пожар в «Атриуме»: первые подробности
Пожары Вещи
02:07
Рыжий «Иванушка»: я еле выжил
Шоу-бизнес
00:54
В Москве горит «Атриум», идет эвакуация
Пожары Происшествия
06:26
Кремль сделал заявление по встрече Путина и Трампа
Политика
00:47
Новая стратегия НАТО угрожает России
Конфликты Армия
02:22
Россиянам предрекли ограничения на расчеты наличными
Личный счет Другое
01:12
Матвиенко резко высказалась об украинской власти
Политика
00:28
БТР-80 превратили в убийцу танков
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение