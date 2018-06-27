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Порошенко боится любых выборов на Украине
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В Раде объяснили причину боязни Порошенко проведения любых выборов на Украине 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Reuters
Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев объяснил причину, по которой украинский президент Петр Порошенко боится проведения в стране любых выборов.
По его словам, Порошенко боится «досрочных, внеочередных и любых других выборов, потому что видит реальную социологию и как бы он ни витал в облаках, понимает реальное положение дел в стране» и реальное отношение к нему граждан, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что нужно еще проверить, может ли Порошенко по Конституции Украины принимать участие во внеочередных выборах президента, если сам сложит полномочия.
«Я бы на это не рассчитывал», — заявил депутат в эфире телеканала NewsOne.
Мураев также выразил уверенность, что внеочередные парламентские выборы на Украине не могут пройти за полгода до президентских выборов, то есть само голосование должно пройти в этот срок.
По словам депутата Рады, администрация Порошенко сейчас рассуждает о том, что парламентские выборы на Украине якобы можно назначить за полгода до даты проведения президентских выборов.
«Поэтому вполне возможно, что в конце августа он [Порошенко, — прим. ВЗГЛЯД] попытается это сделать, используя весь свой админресурс, администрацию президента, СБУ, генпрокуратуру, катаньем, угрозами, включив весь репрессивный аппарат, получить максимальное количество мест в парламенте», — предупредил Мураев.
Накануне из опроса Киевского международного института социологии (КМИС) стало известно, что рейтинг лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко оказался вдвое выше, чем у действующего президента Украины Петра Порошенко.
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