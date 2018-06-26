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Греция потребовала вернуть мрамор Парфенона
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Ципрас потребовал от Великобритании вернуть мрамор Парфенона 

РИА Новости 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас после встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй заявил, что потребовал вернуть мрамор Парфенона — скульптуры, незаконно вывезенные в начале 19-го века британским посланником в Константинополе лордом Элгином.
Ципрас находится в Лондоне с трехдневным визитом, во вторник прошла его встреча с Мэй.
"Я поднял перед британским премьером важную для Греции и греческого народа проблему — возвращение мрамора Парфенона. Для нас это критически важная проблема, которая имеет и особое моральное значение для нас. Мрамор относится к мировому культурному наследию, но их естественное место в Парфеноне. Естественное их место там, где они были созданы", — сказал Ципрас журналистам. Его заявление транслировало греческое общественное телевидение ERT.
Произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции лордом Элгином в течение десяти лет, с 1802 по 1812 годы. В Британском музее хранятся метопы и статуи афинского Парфенона, рельефный фриз "Панафинейская процессия", плиты фриза из храма Беcкрылой Ники в Афинах, одна из кариатид Эрехтейона, статуя Диониса.
Греки заявляют, что лорд организовал вывоз незаконно, с помощью взяток. Выданный турецким правительством фирман позволял лорду лишь делать рисунки и слепки со скульптур, но не снимать их с Парфенона.
Греция десятки лет добивается возвращения коллекции как неотъемлемой части национального достояния с целью восстановления целостности памятника, в соответствии с принципами ЮНЕСКО.
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