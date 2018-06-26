Греция потребовала вернуть мрамор Парфенона

Ципрас потребовал от Великобритании вернуть мрамор Парфенона

Ципрас находится в Лондоне с трехдневным визитом, во вторник прошла его встреча с Мэй.

"Я поднял перед британским премьером важную для Греции и греческого народа проблему — возвращение мрамора Парфенона. Для нас это критически важная проблема, которая имеет и особое моральное значение для нас. Мрамор относится к мировому культурному наследию, но их естественное место в Парфеноне. Естественное их место там, где они были созданы", — сказал Ципрас журналистам. Его заявление транслировало греческое общественное телевидение ERT.

Произведения древнегреческого искусства вывозились из Греции лордом Элгином в течение десяти лет, с 1802 по 1812 годы. В Британском музее хранятся метопы и статуи афинского Парфенона, рельефный фриз "Панафинейская процессия", плиты фриза из храма Беcкрылой Ники в Афинах, одна из кариатид Эрехтейона, статуя Диониса.

Греки заявляют, что лорд организовал вывоз незаконно, с помощью взяток. Выданный турецким правительством фирман позволял лорду лишь делать рисунки и слепки со скульптур, но не снимать их с Парфенона.