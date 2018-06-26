Ле Пен предложила конфисковать судно «Аквариус»

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выступила с предложением конфисковать судно «Аквариус», которое в скором времени должно прибыть к берегам французского Марселя.
«Пустое судно Aquarius движется к Марселю: государство должно его пропустить и конфисковать его у некоммерческой организации SOS Mediterranee», — написала она в Twitter.
Vide, l'#Aquarius met le cap sur #Marseille: l'Etat doit laisser le navire accoster… et le confisquer à @SOSMedFrance, ONG complice des passeurs. La manière forte doit être employée pour faire cesser ce trafic de #migrants. MLP https://t.co/k96FG7tvOg— Marine Le Pen (@MLP_officiel) 26 июня 2018 г.
Как сообщила гуманитарная организация SOS Méditerranée, судно Aquarius 20 июня покинуло порт Валенсии и направилось к берегам Ливии для продолжения операций по спасению мигрантов.
Ранее сотни мигрантов с судна «Аквариус» начали прибывать в Испанию. Они получили право находиться в Испании без дополнительной регистрации в течение 45 дней.
В июне 2017 года директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с НСН заявил, что из-за большого количества нелегальных мигрантов европейские государства не занимают первые места в рейтинге стран по приёму беженцев.