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Российская художница рассказала о пытках в ДНР
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Российская художница пожаловалась на похищение и пытки в ДНР 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: страница в Facebook
Художница Катрин Ненашева рассказала, как люди с военной форме пытали ее с другом на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом она написала в Facebook.
Инцидент произошел в мае, когда девушка поехала в Донбасс, где раньше жили ее родственники. В центре Донецка молодых людей остановили полицейские с фотографией Ненашевой в руках. Обоих отвезли в отделение на допрос, а после мужчины в масках надели на них черные мешки и наручники, посадили в грузовик и куда-то увезли, угрожая убийством и изнасилованием.
«В "кабинетах" нас уже ждали пьяные мужчины, называющие себя контрразведчиками. Избиения ногами, руками и чем не попадя продолжались около трех часов. В какой-то момент ко мне приставили взведенный пистолет — сначала к коленям, потом к ребрам. Над ребрами осталось два мелких, еле заметных синяка. Через какое-то время пистолет оказался у сердца. Меня кто-то зажимал за шею, тыкая дулом то в челюсть, то в щеку, то в висок. Потом появился и автомат», — вспоминала акционистка, добавив, что во время избиения она слышала крик своего товарища из другой комнаты.
По словам девушки, их били всю ночь. Наутро она увидела своего друга. «Когда он повернулся, я зарыдала. Это был не он — его лицо под разного рода подтеками и синяками абсолютно изменило форму, вся одежда была грязной, кроссовки истоптаны», — отметила Ненашева.
Позже истязания продолжились и длились около восьми часов. В итоге выяснилось, что все это время их якобы спасали от украинских силовиков, которые хотели их убить. При этом люди в камуфляже решили, что спутник Ненашевой и есть ее убийца, поэтому они его и избили. Перед ним извинились, когда «поймали настоящего преступника». Обоих довезли до российской границы и отпустили.
Художница отметила, что из-за произошедшего у нее с другом развилось посттравматическое стрессовое расстройство, они посещают психотерапевтов. Свою новую художественную акцию Ненашева собралась посвятить людям, пережившим тяжелую психологическую травму, в первую очередь военным.
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