«Месть» россиянкам, странная смерть на курорте и другие события дня

Власти протестируют новый налог
ФНС с 1 января 2019 года протестирует новый налог на самозанятых в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане, заявил глава ведомства Михаил Мишустин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Кадыров попросил у Путина магистраль
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту РФ Владимиру Путину построить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) из Краснодара в Грозный. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Кадырова.
Российская группа отказалась выступать в Киеве
Российская группа «Звери» отменила концерт в Киеве. Об этом пресс-служба коллектива сообщила на официальной Instagram-странице группы.
У американцев появился новый "ночной кошмар"
Средства массовой информации КНР назвали российскую подводную лодку проекта 955 "Борей" ночным кошмаром для США. В Китае вспомнили про залповый пуск четырех ракет "Булава", по мощности эквивалентный вызрыву 160 ядерных бомб. И этот пуск — ответ РФ на рост числа войск США в Восточной Европе, считают китайские журналисты.
«Наконец-то». Американские СМИ о проигрыше России
После двух ярких побед над Саудовской Аравией и Египтом, Россия потерпела жесткое поражение от Уругвая, пропустив в свои ворота во время матча в Самаре 25 июня три мяча, при этом не ответив сопернику ни одним. Тем не менее, российская сборная уже обеспечила себе выход из группы и по крайней мере еще один раз выйдет на поле в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Россиянин погиб в Турции при странных обстоятельствах
В ночь на 24 июня в Турции погиб уроженец Ханты-Мансийска Антон Ярошин. Об этом сообщает «Ура.ру» со ссылкой на его двоюродного брата Сергея Малышева.
"Руслану" не смогли найти замену
Объединенная авиастроительная корпорация не планирует эскизное проектирование самолета на замену Ан-124, но разрабатывает меры по поддержанию исправности имеющегося парка, сообщили РИА Новости в дивизионе транспортной авиации ОАК.
Россиянкам "мстят" за флирт с иностранцами
В соцсети «ВКонтакте» появилось сообщество, которое показывает подписчикам, как россиянки флиртуют с иностранными фанатами футбола.
Скончался Андрей Дементьев
Известный поэт Андрей Дементьев умер в Москве на 90-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник в медицинских кругах.