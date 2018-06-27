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Европа хочет помирить Россию и США
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Госдеп: Европа регулярно выступает за менее конфронтационные отношения США и РФ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Европейские союзники США постоянно доводят до сведения американских властей, что они хотели бы видеть менее конфронтационные отношения между Вашингтоном и Москвой. Об этом рассказал во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
"Европейские союзники постоянно говорят нам, что они хотят, чтобы у США были менее конфронтационные отношения с Россией", — сказал он.
С его точки зрения, Европа в целом выступает за то, чтобы в отношениях России и США был баланс между "взаимодействием в тех сферах, где существуют общие интересы", и решительным доведением до сведения Москвы "интересов и ценностей" США. При этом Митчелл обратил внимание на то, что сам "со скепсисом относится к [утверждениям о том], что есть много сфер", в которых Вашингтон и Москва могли бы взаимодействовать.
Вместе с тем на тех же самых слушаниях сенатор-демократ Крис Мерфи (от штата Коннектикут) довел до сведения Митчелла, что в настоящее время "отношения между США и Европой переживают кризис", который "усугубляется с каждым месяцем". С точки зрения законодателя, данная тенденция может привести к подрыву всего существующего миропорядка, который во многом опирается на американо-европейский союз. По словам Мерфи, президент США Дональд Трамп развязал с Европой торговую войну, "воспринимая европейских союзников как глобальных экономических противников, а не партнеров".
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Комментарии34  Ещё 7 источников 
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