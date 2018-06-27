Европа хочет помирить Россию и США

Госдеп: Европа регулярно выступает за менее конфронтационные отношения США и РФ

Европейские союзники США постоянно доводят до сведения американских властей, что они хотели бы видеть менее конфронтационные отношения между Вашингтоном и Москвой . Об этом рассказал во вторник помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл , выступая в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США

"Европейские союзники постоянно говорят нам, что они хотят, чтобы у США были менее конфронтационные отношения с Россией", — сказал он.

С его точки зрения, Европа в целом выступает за то, чтобы в отношениях России и США был баланс между "взаимодействием в тех сферах, где существуют общие интересы", и решительным доведением до сведения Москвы "интересов и ценностей" США. При этом Митчелл обратил внимание на то, что сам "со скепсисом относится к [утверждениям о том], что есть много сфер", в которых Вашингтон и Москва могли бы взаимодействовать.