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Парламент Нидерландов запретил закрывать лицо
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Парламент Нидерландов запретил закрывать лицо 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Верхняя палата парламента Нидерландов 26 июня одобрила национальный запрет на ношение головных уборов и предметов одежды, которые закрывают лицо.
Речь идет о бурках (женских накидках, полностью закрывающих лицо и тело), никабах (женских головных уборах, закрывающих почти все лицо), а также масках-балаклавах. Кроме того, под запрет попало ношение мотошлемов вне езды на мотоцикле.
Все эти предметы одежды законопроект запрещает носить в общественном транспорте, в медицинских и образовательных учреждениях. За нарушение предусмотрен штраф до 450 евро.
Законопроект был одобрен нижней палатой парламента еще в 2016 году, однако верхняя палата одобрила его только сейчас.
Ранее в Голландии также рассматривалась возможность полного запрета ношения мусульманской одежды, но после распада правящей коалиции идея заглохла.
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