Парламент Нидерландов запретил закрывать лицо

Верхняя палата парламента Нидерландов 26 июня одобрила национальный запрет на ношение головных уборов и предметов одежды, которые закрывают лицо.

Речь идет о бурках (женских накидках, полностью закрывающих лицо и тело), никабах (женских головных уборах, закрывающих почти все лицо), а также масках-балаклавах. Кроме того, под запрет попало ношение мотошлемов вне езды на мотоцикле.

Все эти предметы одежды законопроект запрещает носить в общественном транспорте, в медицинских и образовательных учреждениях. За нарушение предусмотрен штраф до 450 евро.

Законопроект был одобрен нижней палатой парламента еще в 2016 году, однако верхняя палата одобрила его только сейчас.

Ранее в Голландии также рассматривалась возможность полного запрета ношения мусульманской одежды, но после распада правящей коалиции идея заглохла.