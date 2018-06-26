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Сербский патриарх оказался в базе «Миротворца»
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Сербский патриарх оказался в базе экстремистского «Миротворца» 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Предстоятель Сербской православной церкви, патриарх Ириней попал в базу экстремистского сайта "Миротворец", как "противник независимости украинского православия, разжигающий межнациональную и межконфессиональную рознь". Это вызвало сегодня острую реакцию в местных СМИ, при этом посол Киева в Белграде Олександр Александрович отказался давать комментарии по этому поводу изданию "Politika".
Позиция сербского епископа, озвученная им 23 мая в Москве на церемонии вручения премии Фонда единства православных народов, состоит в следующем. "Сейчас мученическая Украинская церковь, там, где святой Владимир крестил народ Святой Руси, оскверняется кощунством раскольников, насилием и кровопролитием… Сербская церковь полностью поддерживает единство и целостность Русской православной церкви и решительно осуждает действия униатов и раскольников, которые раздирают хитон Христов у купели Киевского Крещения, продавая свой народ врагам веры", — считает патриарх.
Между тем предстоятель СПЦ подчеркивает, что "всякий, кто помогает украинским раскольникам, это враг не только Русской церкви и русского мира, но также и всех православных славянских народов, и всего православного мира".
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