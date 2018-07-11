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Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
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Украина собралась расторгнуть договор с Россией по Азовскому морю 

Ридус 1 час назад
Группа депутатов от партии «Самопомощь» зарегистрировала в Верховной раде законопроект о денонсации договора между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.
«В ходе заседания украинского парламента представитель партии «Самопомощь» и автор законопроекта Семен Семенченко призвал президента Украины Петра Порошенко обратиться с посланием к Верховной раде в связи с завершением строительства моста через Керченский пролив и действиями России в Азовском море», — сообщает ФАН.
Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан 24 декабря 2003 года в Керчи президентами России Владимиром Путиным и Украины Леонидом Кучмой. Документ называет эту акваторию исторически внутренними водами двух стран и определяет возможности передвижения торговых судов и военных кораблей, а также российско-украинское сотрудничество.
Напомним, строительство Крымского моста через Керченский пролив с самого начала вызывало в Киеве большую тревогу, а также опасения за безопасность своего военного и торгового флота. В итоге две недели назад замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил о беспомощности Украины перед российскими военными в Азовском море.
Правда в тот же день украинские СМИ опубликовали новость о том, что уже в 2019 году на Украине может быть создана мощнейшая противокорабельная крылатая ракета, способная поражать любые цели на расстоянии 280−300 километров. Об этом рассказал глава украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак, добавив, что ракета станет «психологическим фактором» воздействия на Россию.
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