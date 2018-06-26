Германия готова послать Меркель подальше

Старая беда

Острый вопрос с беженцами раскалывает Германию . В правящей партии, опоре Ангелы Меркель — ХДС/ХСС, назрел серьезный кризис. Один из соратников канцлера — министр внутренних дел Хорст Зеехофер — бросил ей вызов, потребовав немедленно решить миграционный вопрос. В противном случае он пообещал разорвать все договоренности и выйти из ее нового правительства, состав которого и так не могли согласовать более четырех месяцев. Политический кризис может стоить канцлеру ее кресла и изменить всю европейскую политику — вместе с Меркель в утиль могут отправиться и беженцы. «Лента.ру» выясняла, почему политический конфликт в ведущей стране Европейского союза может обернуться кошмаром для будущего самой единой Европы.

«Я больше не могу работать с этой женщиной», — раздраженно заявил глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

Он пояснил, что их с канцлером Ангелой Меркель взгляды на проблему нелегальной миграции сильно расходятся, и у него уже нет больше сил постоянно договариваться с ней.

По действующим правилам, беженцы и мигранты — проблема той страны ЕС, в которую они въехали: именно ее властям предстоит разбираться с вопросом их статуса и так далее. Провозглашая политику открытых дверей, Берлин прекрасно понимал, что с попавшего в турбулентность Ближнего Востока бегут не только малограмотные искатели лучшей жизни, которые в ЕС пополнят ряды получателей пособий, но и представители среднего класса, квалифицированные специалисты.

При этом, если первая категория мигрантов стремится в Европу через Средиземное море и в итоге оказывается в Италии или Греции , то вторая, купив билет на самолет, попадает прямиком в ФРГ. Иначе говоря, Германия получает сливки (хотя, конечно, не только их), а наиболее проблемную часть потока беженцев — пограничные государства ЕС.

Не все идет по плану

Ссора между политиками разгорелась из-за мер, которые предлагает министр внутренних дел. Зеехофер собирается дать указание немецким пограничникам не пропускать через границу беженцев, уже зарегистрированных в какой-либо из стран ЕС. Это соответствует Дублинскому регламенту, однако вызывает раздражение Афин, Рима и других столиц, принимающих наибольшее число беженцев и мечтающих, что те все-таки отправятся в Германию или богатые северные европейские страны.

В настоящее время беженцу, зарегистрировавшемуся в Греции, но обратившемуся с просьбой об убежище в ФРГ, нельзя просто отказать. Его нужно разместить в общежитии, накормить, а потом завести на него дело, в котором необходимо разобраться. Приоритет имеет и воссоединение семей. Не допускается разлучать детей и родителей, мужей и жен, членов однополых союзов. К тому же мигранты имеют право на индивидуальный подход, однако Зеехофер хотел бы закрыть на это глаза.

Он требует также сократить выплату пособий лицам, претендующим на получение убежища в Германии, и ввести верхнюю границу по числу принимаемых мигрантов. Она не должна превышать 200 тысяч человек в год. Помимо этого, министр предлагает ввести жесткие ограничения в вопросе воссоединения семей беженцев и отправку их на родину в случае стабилизации там обстановки.

Политики, однако, пока не решили, как обо всем этом договариваться. В возглавляемой Зеехофером партии ХСС считают, что действовать надо самим немцам, пока не слишком поздно, и не ждать долгих переговоров на уровне ЕС. Канцлер, в свою очередь, уверена, что поступать необходимо только получив одобрение всех соседей по ЕС, поскольку «это противоречит европейским нормам предоставления убежища и немецкому законодательству, а также несправедливо по отношению к странам вроде Греции и Италии».

Зеехофера можно понять: он не понаслышке знает о миграционной проблеме. На протяжении 10 лет он был премьер-министром Баварии, расположенной в южной части ФРГ. Именно в этот регион Германии стремится основная часть приезжих. С начала миграционного кризиса в Баварию было подано 13 процентов от всех прошений о предоставлении убежища в ФРГ. Неудивительно, что политик изначально настаивал на жестких мерах по ограничению числа беженцев.

Его резкая антимигрантская риторика нашла отклик не только в сердцах баварцев. Политик обзавелся сторонниками в Австрии и Италии — правительства в обеих странах в последнее время серьезно сдвинулись вправо именно из-за миграционных проблем. Так, новый глава МВД Италии Маттео Сальвини прославился на всю Европу, отказавшись принимать корабль с мигрантами из ближневосточных и североафриканских стран.

Миграционный кризис в сердце Европы

Польша, Чехия и Разразившийся в 2015 году миграционный кризис в буквальном смысле слова расколол Европу. Одни страны пытались сдержать поток беженцев при помощи заборов и выступали против квот на мигрантов, другие принимали сотни тысяч спасающихся от войны людей с распростертыми объятиями. К первой группе относились страны Вишеградской четверки — Венгрия Словакия . Самую жесткую позицию занимали венгерские власти: премьер Виктор Орбан прямо заявлял, что беженцы представляют угрозу для ЕС, «культурной и религиозной самобытности Европы», призывая как можно скорее депортировать их на родину.

С другой стороны, даже в странах, чьи власти вначале охотно принимали беженцев, граждане начали роптать. Опросы общественного мнения показывали, что ключевую роль в этом сыграли теракты в Европе — в частности, рождественская атака в Берлине, когда грузовик наехал на толпу, раздавив 12 человек, теракт в Ницце . Выяснилось, что атаки были совершены лицами, попавшими в страну вместе с потоком беженцев. Когда дело коснулось личной безопасности, граждане стран ЕС внезапно разлюбили мигрантов.

Подлил масла в огонь и сексуальный скандал, разгоревшийся в новогоднюю ночь в Кельне в 2016 году. Тогда перед главным вокзалом города собралось около тысячи человек, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По словам очевидцев, на вид это были «выходцы из арабских или североафриканских стран» в возрасте от 15 до 35 лет. Они вели себя агрессивно. После того как они стали кидать петарды в прохожих, полицейские решили зачистить площадь. В полицию поступили заявления от женщин в связи с ограблениями и грубыми сексуальными домогательствами. По словам пострадавших, группы по три десятка человек окружали девушек, вырывали у них сумки, отбирали мобильные телефоны и начинали к ним приставать. Тем, кто пытался прийти на помощь немкам, угрожали расправой.

С тех пор прошло уже два года. Однако не все немцы забыли о произошедшем. Согласно опросу общественного мнения, проведенному по заказу телеканала ARD, 62 процента граждан Германии выступают за значительное ужесточение политики в отношении мигрантов. В частности, они высказываются за то, чтобы просителей убежища без документов не пускали на территорию страны (в настоящее время предусмотрено индивидуальное рассмотрение каждого дела). Еще 86 процентов выступают за то, чтобы те мигранты, прошения об убежище которых отклонены, высылались прочь немедленно.

Раскол в правящей коалиции

Споры о мигрантах Христианско-демократический союз (ХДС во главе с канцлером Ангелой Меркель) и Христианско-социальный союз (ХСС, который возглавляет Зеехофер) периодически ведут с 2015 года. Однако столь серьезный раскол между партиями-сестрами, как их обычно называют, произошел впервые.

Исторически эти две силы представляли собой прочный союз. Несмотря на определенные расхождения (ХСС всегда придерживалась более правых взглядов), между партиями не было конкуренции: ХСС интересовала лишь Бавария, а ХДС — все остальные федеральные земли ФРГ.

Этот союз так и оставался бы прочным, если бы не земельные выборы, которые пройдут в Баварии осенью этого года. ХСС всерьез опасается потерять большинство в местном парламенте (ландтаге). Партии уже наступают на пятки ультраправые из «Альтернативы для Германии» (АдГ). На выборах в бундестаг в 2017 году АдГ смогла заполучить значительное число их мест. Впрочем, Зеехофер бросил вызов Меркель не только поэтому. Есть у него еще одна проблема: лидерство политика в ХСС ставится под сомнение его более молодыми однопартийцами.

В начале прошлой недели политики заключили временное перемирие, однако глава МВД предъявил канцлеру условие: она должна за две недели согласовать миграционный план на европейском уровне. Фактически это ультиматум: в случае, если она не согласится, своенравный министр пообещал действовать против мигрантов самостоятельно.

Подобное самоуправство станет прямым нарушением субординации в немецком правительстве, где у канцлера всегда последнее слово в вопросах внутренней и внешней политики. Чтобы сохранить лицо, Меркель придется уволить главу МВД. Тогда вслед за ним из правительства выйдут и другие министры, представляющие ХСС (всего их трое). А это стало бы концом правительственной коалиции, не просуществовавшей и ста дней. Распад коалиции и новые выборы могут привести к дальнейшему усилению ультраправых, которых критики называют чуть ли не неонацистами.

Как пишет Spiegel , если бы выборы в бундестаг проходили в июне, то «большая коалиция» больше не получила бы большинства. ХДС/ХСС вместе с социал-демократами смогли бы заручиться поддержкой 46 процентов избирателей: позиции ХДС/ХСС довольно шатки, они получили бы 30 процентов, а социал-демократы — всего 16. При этом растет рейтинг двух партий, занимающих наиболее четкую позицию по этому вопросу (зеленых — выступающих за то, чтобы еще больше распахнуть двери для мигрантов, и АдГ, которые категорически против). Так, ультраправые получили бы в районе 15 процентов голосов, а зеленые — 14 процентов.

Разные сценарии

По немецкому законодательству, если во фракциях правящих партий начинаются проблемы и разногласия, канцлер должна поставить в бундестаге вопрос о доверии себе. Если Меркель не получит большинство голосов в свою поддержку (а без голосов ХСС у нее не будет большинства), тогда федеральный президент будет вынужден распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Еще один сценарий, предусмотренный конституцией, — конструктивный вотум недоверия, то есть смещение канцлера с его поста. Для этого бундестагу нужно предложить альтернативного кандидата на пост канцлера и избрать его большинством голосов. Однако в настоящее время в немецком парламенте нет достаточно сплоченного большинства, способного выдвинуть общего кандидата.

Третий вариант — отставка Меркель, о которой она может попросить федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера , также не рассматривается. Впрочем, в случае выхода ХСС из правительства Меркель не обязана ни в отставку подавать, ни ставить в бундестаге вопрос о доверии самой себе. Бесхозные министерства (МВД, министерство транспорта и ведомство по делам экономического сотрудничества) канцлер может временно передать другим членам коалиции — консерваторам из ХДС или социал-демократам. Однако формально она оказалась бы во главе правительства меньшинства, что не доставило бы ей больших проблем.

Зеехофер рассчитывает, что Меркель все-таки договорится с европейскими партнерами о совместных действиях против миграции. До саммита 28-29 июня она должна встретиться с лидерами Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Испании — с теми, кто находится на передовых рубежах. Впрочем, за две недели решить вопрос, который не удавалось урегулировать на протяжении многих лет, практически невозможно. В такой ситуации канцлеру важно сохранить лицо.

Скорее всего Меркель и сама понимает, что меры, предлагаемые Зеехофером, неизбежны, однако важно подать их так, чтобы не создалось впечатление, что Германия не думает о странах-соседях. Для того чтобы элегантно выйти из этого политического кризиса, необходимо представить это решение как общеевропейское, а не немецкое.

Политический расклад

Пока битва за миграционную политику приостановлена на две недели. Насколько Рим, Вена Будапешт готовы к переговорам, сказать сложно. Пока они чувствуют, что жесткая политика в отношении мигрантов находит отклик у населения. Желая продемонстрировать избирателям готовность мгновенно решать его проблемы, в некоторых европейских странах уже произошли перемены — так, к власти в Австрии и Италии пришли ультраправые.

Курс, который продвигает Меркель, зиждется на идее, что для Германии необходимо развитие Евросоюза и углубление евроинтеграции. То, как разрешится политический конфликт в Германии, может стать судьбоносным для всего ЕС. В случае перемен в ФРГ может поменяться расклад во всем ЕС — скажем, отказ от мигрантов может распространиться и на другие страны Европы.

В настоящее время позиции Меркель значительно ослабли. Партия ХДС поддержала ее в споре с ХСС, однако и среди христианских демократов хватает диссидентов. Один из наиболее явных — министр здравоохранения Йенс Шпан . К слову, этого политика рассматривают в качестве одного из главных претендентов на пост канцлера.

Впрочем, в развале правящей коалиции Зеехофер также не заинтересован. Вполне возможно, его удовлетворят достигнутые Меркель двусторонние соглашения, которые он сможет выгодно продать как победу над миграционной чумой. Глава МВД сможет без стеснения заявлять, что только благодаря его давлению решение миграционного вопроса удалось сдвинуть с мертвой точки, и начало делу спасения Европы от полчищ мигрантов успешно положено. Однако если Меркель ничего не придумает, вполне возможно, что коалиция распадется, и тогда знамена ультраправых вполне могут взвиться над Бундестагом. Беженцам в этом случае точно несдобровать.