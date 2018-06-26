Почему Украина не может остановить эпидемии туберкулёза, кори и дифтерии

Украина находится на втором месте в Европе по количеству больных туберкулёзом. На каждые 100 тыс. граждан приходятся 100 пациентов с таким диагнозом. Об этом сообщила и.о. главы украинского Минздрава Ульяна Супрун. При этом каждый четвёртый случай заболевания не поддаётся лечению. По словам специалистов, украинские власти не предпринимают никаких мер по борьбе с эпидемиями туберкулёза, а также кори и дифтерии. Распространение инфекций эксперты связывают со снижением качества жизни и неспособностью государства обеспечить людей адекватной медицинской помощью.

Украина — один из мировых лидеров по количеству больных мультирезистентным туберкулёзом (МРТБ). Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения республики Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Форма заболевания, о которой говорит Супрун, не поддаётся эффективному лечению противотуберкулёзными препаратами. При этом диагноз МРТБ ставят каждому четвёртому украинцу, заболевшему туберкулёзом.

По количеству больных туберкулёзом на 100 тыс. населения Украина занимает второе место в Европе, констатировала и.о. главы украинского Минздрава

«Не предлагает реальных механизмов»

«Ситуация значительно ухудшилась за годы независимости страны. Например, во времена Советского Союза эту болезнь констатировали у 32 человек на 100 тыс. населения, а сейчас — у 100 человек. При этом, по оценке Всемирной организации здравоохранения, туберкулёз выявляют только у 80% заболевших. Это означает, что остальные 20% больных просто не проходили диагностику», — рассказал источник RT в Министерстве здравоохранения Украины.

По его данным, ежегодно от туберкулёза умирают около 10 тыс. человек, 30 тыс. украинцев становятся на учёт в диспансерах. Собеседник RT добавил, что палочкой Коха инфицированы более 500 тыс. человек, что составляет 1,2% населения Украины.

«Министерство здравоохранения не предлагает никаких реальных механизмов борьбы с туберкулёзом. Все заявления и.о. министра вызывают лишь недоумение. Например, Ульяна Супрун настаивает на отмене обязательной флюорографии, а вместо неё предлагает ввести анкетирование. Но при помощи рентгена лёгких во время полного обследования мы регулярно выявляем больных туберкулёзом на ранней стадии. Большинство украинцев ничего не знают об основных симптомах туберкулёза», — рассказал RT врач-терапевт в Киевской городской клинической больнице №6.

Аналогичного мнения придерживаются и украинские эксперты.

«Я бы не стал рассматривать заявления госпожи Супрун всерьёз. Глядя на работу министра здравоохранения и Минздрава в целом, складывается впечатление, что все их знания в области медицины ограничиваются медицинским справочником. Все эти заявления делаются для того, чтобы отвлечь внимание общественности от того кошмара, в котором сегодня находится наша медицина. Вся страна уже давно смеётся над заявлениями и.о. главы Минздрава», — заявил в беседе с RT украинский политолог Сергей Слободчук.

«На лечение просто нет денег»

Эпидемия туберкулёза — далеко не единственная проблема украинского здравоохранения. Второй год подряд по стране распространяется корь. Согласно информации Центра гражданского здоровья Минздрава Украины, в течение второй недели июня этот вирус выявили у 1401 человека — 560 взрослых и 841 ребёнка. Это на 56 случаев больше по сравнению с предыдущей неделей. В общей сложности с начала года корью заболели 21 894 пациента, из них 8857 человек — взрослые, и 13 037 — дети.

«На настоящий момент от осложнений кори умерли 11 человек: семеро детей и четверо взрослых», — говорится в сообщении ведомства.

Оправдались прогнозы экспертов и по поводу ещё одного заболевания — на Украину пришла дифтерия. Это заболевание часто даёт тяжёлые осложнения с высоким уровнем летального исхода.

Причины распространения всех этих болезней по стране одна и та же — низкий уровень жизни и вакцинации населения, подчеркнул в беседе с RT врач-терапевт Киевской городской клинической больницы №18.

«Некоторые люди не хотят обращаться к врачу, поскольку понимают, что за каждый этап лечения и за медикаменты придётся платить. Но на это у них просто нет денег. Хорошая вакцина от дифтерии в частной клинике стоит около 1,5 тыс. грн ($57), а бесплатно получить её взрослому практически нереально», — отметил собеседник RT.

По данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата на Украине по состоянию на апрель этого года составила 8480 грн в месяц ($321).

«Очаг инфекций в Европе»

Сергей Слободчук говорит, что удивляться катастрофическому росту заболеваемости вышеупомянутыми инфекциями не приходится, так как система здравоохранения на Украине «достигла абсолютного дна — реформы в области медицины оказались полностью провальными, а своевременная медицинская помощь доступна только финансово благополучным гражданам».

«Жуткий бардак происходит на всех уровнях системы здравоохранения, не говоря уже о каких-то районных поликлиниках, где людям не могут оказать элементарной медицинской помощи. Сегодня всё население Украины условно делится на 2 группы. У кого есть деньги — тех будут лечить. Если у вас нет денег, вы обречены на вымирание», — подытожил Слободчук.

По данным Ульяны Супрун, количество вызовов скорых из-за приступов астмы, инфарктов и инсультов сокращается. Но по сведениям источника RT в партии «Блок Петра Порошенко», это связано с нежеланием медиков выезжать на вызов, в первую очередь, в регионах.

«Населению говорят, что скорых не хватает или они приезжают только в критических случаях. Интересно было бы увидеть статистику о росте смертности из-за того, что медицинская помощь была оказана некачественно или не вовремя. Родственники вынуждены всё чаще привозить больных в больницу на своих автомобилях или в такси. Те, у кого есть деньги, вызывают частные скорые», — говорит собеседник RT.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко , комментируя причины ухудшения эпидемиологической ситуации по туберкулёзу на Украине, указывает на снижение качества жизни в стране.

«Туберкулёз — не чума, не холера, вся нация не вымрет, но существенный ущерб может нанести. Это серьёзный удар по демографии. Путей к улучшению ситуации на данном этапе не видно, поскольку ни ситуация на Украине в ближайшие годы не улучшится, ни социальные стандарты не поднимутся», — подчеркнул политолог в интервью RT.

Европейские чиновники опасаются, что эпидемиологическая ситуация на Украине может выйти из-под контроля, говорит в беседе с RT депутат от партии «Блок Петра Порошенко».

«Я не представляю, куда смотрит Министерство здравоохранения, но в Польше уже фиксировались случаи кори из Украины. Массовая эмиграция может привести к тому, что ЕС вспомнит и о существовании дифтерии, гепатита и других заболеваний. Вся надежда только на правительства европейских стран, которые могут заставить Украину проводить массовую вакцинацию населения, улучшить качество медицинского обслуживания и бесплатно передавать людям лекарства», — говорит источник RT.

Собеседник телеканала добавляет, что в противном случае Украина может стать «очагом инфекций» в Европе.