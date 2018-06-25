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Мэй рассчитывает на сотрудничество с Эрдоганом
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Мэй рассчитывает на сотрудничество с Эрдоганом по Сирии и по Кипру 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AP Photo / Presidency Press Service
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает продолжить работать с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в сферах безопасности, торговли и инвестиций, а также с целью урегулирования ситуации в Сирии и поддержки политического урегулирования на Кипре.
Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,9% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.
"Сегодня вечером премьер-министр позвонила президенту Турции Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Турции", — говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьер-министра.
"Премьер-министр подчеркнула важность двусторонних отношений между Великобританией и Турцией и выразила желание продолжать работать в партнерстве с президентом Эрдоганом и его правительством над нашими общими приоритетами, в том числе сотрудничать в сфере безопасности, торговли и инвестиций, а также работать по ситуации в Сирии и над поддержкой политического урегулирования в Кипре", — указывается в заявлении.
Мэй также поблагодарила Эрдогана за поддержку специальной сессии по конвенции по химоружию. Лидеры также заявили, что с нетерпением ждут встречи на саммите НАТО в следующем месяце.
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