Мэй рассчитывает на сотрудничество с Эрдоганом по Сирии и по Кипру

Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,9% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.

"Сегодня вечером премьер-министр позвонила президенту Турции Эрдогану, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах в Турции", — говорится в заявлении официального представителя канцелярии премьер-министра.

"Премьер-министр подчеркнула важность двусторонних отношений между Великобританией и Турцией и выразила желание продолжать работать в партнерстве с президентом Эрдоганом и его правительством над нашими общими приоритетами, в том числе сотрудничать в сфере безопасности, торговли и инвестиций, а также работать по ситуации в Сирии и над поддержкой политического урегулирования в Кипре", — указывается в заявлении.