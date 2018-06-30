В США предрекли скорый конец «иранского режима»

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Адвокат Трампа рассказал о «падении иранского режима» 

Газета.Ru 30 июня 2018
Фото: Mike Segar/Reuters
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что иранскому режиму скоро придет конец. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, в настоящее время "мы наблюдаем падение иранского режима".
Он также подчеркнул, что "светлое будущее" ждет население Ирана "за углом".
Джулиани призвал международное сообщество к бойкоту иранского бизнеса и тех, кто сотрудничает с Тегераном.
Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США не удастся разобщить санкциями иранский народ.
По его словам, с помощью санкций США пытаются настроить население Ирана против правительства страны.
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