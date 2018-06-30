В США предрекли скорый конец «иранского режима»

Адвокат Трампа рассказал о «падении иранского режима»

По его словам, в настоящее время "мы наблюдаем падение иранского режима".

Он также подчеркнул, что "светлое будущее" ждет население Ирана "за углом".

Джулиани призвал международное сообщество к бойкоту иранского бизнеса и тех, кто сотрудничает с Тегераном

Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что США не удастся разобщить санкциями иранский народ.

По его словам, с помощью санкций США пытаются настроить население Ирана против правительства страны.