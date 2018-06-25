Меркель поздравила Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции

Канцлер ФРГ Ангела Меркель поздравила Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции , призвала углублять и развивать отношения между странами.

"Уважаемый господин президент, примите мои сердечные поздравления в связи с вашим переизбранием", — говорится в поздравительной телеграмме Меркель, ее текст приводит пресс-служба кабмина ФРГ.

"Буду рада развивать и углублять вместе с вами сотрудничество между нашими странами", — заявила канцлер, добавив, что Германию и Турцию связывает "многолетняя дружба", а также новейшие вызовы, к примеру, "кризисы на Ближнем и Центральном Востоке и связанные с этим миграционные потоки", которые затрагивают Берлин и Анкару "в значительной степени".

"Тем более, мы хотим стать партнером стабильной и плюралистичной Турции, в которой укрепятся демократические тенденции и принцип верховенства закона", — говорится в поздравлении.

Эрдоган победил на выборах главы государства с результатом 52,6% по данным обработки 99,9% бюллетеней, его основной соперник Индже набрал 30,6%, Демирташ — 8,4%, Акшенер — 7,3%, Карамоллаоглу — 0,9%, Перинчек — 0,2%.