Джонсон нежданно нагрянул в Афганистан

Джонсон прибыл с необъявленным визитом в Афганистан

«Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сегодня, 25 июня, полетел в Кабул, чтобы продемонстрировать поддержку недавним положительным переменам в Афганистане», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, Джонсон подчеркнул, что Британия «полностью привержена поддержке строительства стабильного, мирного и процветающего Афганистана».

Как отмечается, министр также провёл встречу с командующим миссией НАТО американским генералом Джоном Николсоном.

Ранее стало известно, что британская сторона может удвоить численность своих военных в Афганистане.