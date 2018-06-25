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Джонсон нежданно нагрянул в Афганистан
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Джонсон прибыл с необъявленным визитом в Афганистан 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Reuters
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон посетил с необъявленным визитом Афганистан. Об этом заявили в пресс-службе британского ведомства.
«Глава МИД Великобритании Борис Джонсон сегодня, 25 июня, полетел в Кабул, чтобы продемонстрировать поддержку недавним положительным переменам в Афганистане», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, Джонсон подчеркнул, что Британия «полностью привержена поддержке строительства стабильного, мирного и процветающего Афганистана».
Как отмечается, министр также провёл встречу с командующим миссией НАТО американским генералом Джоном Николсоном.
Ранее стало известно, что британская сторона может удвоить численность своих военных в Афганистане.
В середине марта с необъявленным визитом в Афганистан прибыл министр обороны США Джеймс Мэттис.
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