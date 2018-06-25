Кто обидел Лукашенко и другие события дня

Украина обвинила Россию в новом нападении
Глава СБУ Василий Грицак заподозрил Россию в нападении на цыганский табор во Львове. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «112 Украина».
Штрафы переведут на упрощенку
Судебные приставы получат право автоматические списывать со счетов россиян штрафы за нарушения ПДД, если сумма взыскания не превышает трех тысяч рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект поправок к разработанному правительством закону.
Трагедия в Назрани: ученики устроили стрельбу
В понедельник, 25 июня, в одном из колледжей Назрани произошла перестрелка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Киев направил ноту Москве
Украина потребовала предоставить доступ к украинским «политическим заключенным», которые отбывают наказание в России.
Россияне попросили пенсию по молодости
Более 22 тысяч человек поддержали опубликованную на Change.org петицию с требованием выплачивать 15 тысяч рублей в месяц молодым россиянам.
США лишились первого F-35
Корпус морской пехоты США списал первый истребитель пятого поколения F-35B. Командование морских пехотинцев посчитало, что восстановление самолета после пожара не окупит себя.
Минтруда рассказал о надбавках к пенсии
Благодаря увеличению пенсионного возраста выплаты пенсионерам вырастут в среднем на одну тысячу рублей уже в 2019 году, сообщил «Известиям» глава Минтруда России.
Самая красивая болельщица прокомментировала съемки в порно
Россиянка Наталья Немчинова, которую в соцсетях назвали «самой красивой россиянкой» ЧМ-2018, опровергла слухи о съёмках в порно и объяснила, как в интернете распространились ее откровенные фотографии. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Батька обиделся на Москву
На днях во время рабочей поездки по республике Александр Лукашенко сделал заявление, шокировавшее многих. По его словам, против Белоруссии может быть развязана война по украинскому сценарию. Президент, правда, не конкретизировал, какое именно государство способно посягнуть на суверенитет его страны.
Российский хоккеист разбился насмерть
Победитель юниорского ЧМ по хоккею, экс-игрок ЦСКА и «Динамо» Сергей Огородников погиб в аварии на водном мотоцикле. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».