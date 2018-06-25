Ещё
Евросоюз готов работать с Турцией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Евросоюз готов работать с руководством Турции для решения общих задач 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: AP Photo / Osman Orsal
ЕС заявляет о готовности работать с президентом Турции и новым парламентом для решения общих задач, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и комиссара по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнеса Хана.
"На всеобщих и президентских выборах в Турции 24 июня наблюдалась очень высокая явка избирателей и широкий спектр кандидатов и партий, участвовавших в выборах. Это вновь подтвердило твердую приверженность турецкого народа демократическим процессам и его стремление к гражданским свободам, а также верховенству права и основным свободам", — говорится в заявлении.
"Мы будем работать с президентом и парламентом для решения многих общих задач, стоящих перед нами", — отмечается в нем.
При этом в документе указано, что, по оценке миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, "у избирателей был реальный выбор, но условия для проведения предвыборной кампании были неравными". "Кроме того, ограничительные правовые рамки и полномочия, предоставляемые в условиях чрезвычайного положения, ограничивают свободу собраний и выражения мнений, в том числе в СМИ", — говорится в сообщении.
"Выборы знаменуют вступление в силу новой президентской системы, которая имеет далеко идущие последствия для турецкой демократии — как было отмечено Венецианской комиссией — в отношении сдержек и противовесов", — заключили Могерини и Хан.
В минувшее воскресенье в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. На выборах главы государства победу одержал действующий президент Тайип Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития) с результатом 52,6% по данным обработки 99,7% бюллетеней. Его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) набрал 30,6%. Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) — 8,4%, Мераль Акшенер (от Хорошей партии) — 7,3%, Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) — 0,9% и Догу Перинчек (от партии "Родина") — 0,2%. На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 99,6% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 343 из 600 мест в парламенте.
Последние новости
"Мы движемся к пропасти": назван срок дефолта США На Украине потребовали переименовать Россию "Это ад": в соцсетях высмеяли Порошенко, открывшего дорожный знак
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Два ребенка погибли в закрытой на солнцепеке машине98
В России отменяют зарплатное рабство264
Раскрыт размер будущих пенсий588
Европа вступилась за «Северный поток-2»61
Цуркан выступила с первым заявлением после задержания81
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение