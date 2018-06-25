Евросоюз готов работать с Турцией

Евросоюз готов работать с руководством Турции для решения общих задач

"На всеобщих и президентских выборах в Турции 24 июня наблюдалась очень высокая явка избирателей и широкий спектр кандидатов и партий, участвовавших в выборах. Это вновь подтвердило твердую приверженность турецкого народа демократическим процессам и его стремление к гражданским свободам, а также верховенству права и основным свободам", — говорится в заявлении.

"Мы будем работать с президентом и парламентом для решения многих общих задач, стоящих перед нами", — отмечается в нем.

При этом в документе указано, что, по оценке миссии ОБСЕ /БДИПЧ по наблюдению за выборами, "у избирателей был реальный выбор, но условия для проведения предвыборной кампании были неравными". "Кроме того, ограничительные правовые рамки и полномочия, предоставляемые в условиях чрезвычайного положения, ограничивают свободу собраний и выражения мнений, в том числе в СМИ", — говорится в сообщении.

"Выборы знаменуют вступление в силу новой президентской системы, которая имеет далеко идущие последствия для турецкой демократии — как было отмечено Венецианской комиссией — в отношении сдержек и противовесов", — заключили Могерини и Хан.