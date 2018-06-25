Евросоюз готов работать с Турцией

ЕС заявляет о готовности работать с президентом Турции и новым парламентом для решения общих задач, говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Федерики Могерини и комиссара по вопросам соседских отношений и расширению ЕС Йоханнеса Хана.
"На всеобщих и президентских выборах в Турции 24 июня наблюдалась очень высокая явка избирателей и широкий спектр кандидатов и партий, участвовавших в выборах. Это вновь подтвердило твердую приверженность турецкого народа демократическим процессам и его стремление к гражданским свободам, а также верховенству права и основным свободам", — говорится в заявлении.
"Мы будем работать с президентом и парламентом для решения многих общих задач, стоящих перед нами", — отмечается в нем.
При этом в документе указано, что, по оценке миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за выборами, "у избирателей был реальный выбор, но условия для проведения предвыборной кампании были неравными". "Кроме того, ограничительные правовые рамки и полномочия, предоставляемые в условиях чрезвычайного положения, ограничивают свободу собраний и выражения мнений, в том числе в СМИ", — говорится в сообщении.
"Выборы знаменуют вступление в силу новой президентской системы, которая имеет далеко идущие последствия для турецкой демократии — как было отмечено Венецианской комиссией — в отношении сдержек и противовесов", — заключили Могерини и Хан.
В минувшее воскресенье в Турции состоялись досрочные президентские и парламентские выборы. На выборах главы государства победу одержал действующий президент Тайип Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития) с результатом 52,6% по данным обработки 99,7% бюллетеней. Его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) набрал 30,6%. Селахаттин Демирташ (от прокурдской Партии демократии народов) — 8,4%, Мераль Акшенер (от Хорошей партии) — 7,3%, Темеля Карамоллаоглу (от Партии счастья) — 0,9% и Догу Перинчек (от партии "Родина") — 0,2%. На парламентских выборах победила правящая Партия справедливости и развития, которая набрала 42,5% по итогам обработки 99,6% бюллетеней, националистическая Партия национального движения набрала 11,1%. Таким образом, объединяющий их Народный альянс получил 53,6% голосов и 343 из 600 мест в парламенте.