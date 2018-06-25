Ещё
Отравленный Скрипаль обогатится за счет Британии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Отравленный Скрипаль обогатится за счет британских властей 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Правительство Великобритании выкупит дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отравленного нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом сообщает The Sunday Times.
>> Посол России заявил о возможной встрече с Юлией Скрипаль
Помимо этого, власти выкупят дом полицейского Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия и пострадал от отравляющего вещества. По сведениям издания, сумма сделки составит 780 тысяч фунтов (1,03 миллиона долларов).
У пострадавших также купят автомобили и другое семейное имущество. Отмечается, что после произошедшего оба дома стали непригодными для проживания, так как были заражены и другие вещи.
Источники издания в правительстве сообщили, что дом Скрипаля будут продавать за 350 тысяч фунтов (465 тысяч долларов). Дом Бейли обойдется британских налогоплательщикам в 430 тысяч фунтов (571 тысяч долларов).
Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.
Скрипали провели в больнице несколько недель: 33-летнюю Юлию выписали 9 апреля, а 66-летнего Сергея — 18 мая. После этого президент России Путин пожелал Сергею Скрипалю здоровья и подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в расследовании, однако Лондон предложение не принял. Тогда же Россия отказалась считать Скрипаля предателем.
Последние новости
Путин пригрозил Украине развалом Подсчитаны потери россиян от повышения пенсионного возраста В Раде заявили об утрате контроля над Одессой
Комментарии9  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России отменяют зарплатное рабство128
ВСУ пошли в наступление под Мариуполем276
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти549
«Добейте меня!»: жена Джигарханяна в тяжелом состоянии52
Украина обвинила Россию в новом нападении32
Видео
01:02
Цуркан выдала схемы электроснабжения Донбасса
Происшествия
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
01:06
Турки отдались Эрдогану
В мире Кавказ
04:34
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Политика
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
03:27
США готовятся к подземной войне
Армия Войска
00:17
Россияне попросили пенсию по молодости
Личный счет Общество
00:33
В Казанском цирке страус напал на зрителей
Происшествия
02:24
Улицкая объяснила отсталость России от Европы
Общество
03:32
К Земле летит «огромное НЛО»
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение