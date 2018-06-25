Отравленный Скрипаль обогатится за счет Британии

Отравленный Скрипаль обогатится за счет британских властей

Правительство Великобритании выкупит дом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля , отравленного нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Об этом сообщает The Sunday Times.

Помимо этого, власти выкупят дом полицейского Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия и пострадал от отравляющего вещества. По сведениям издания, сумма сделки составит 780 тысяч фунтов (1,03 миллиона долларов).

У пострадавших также купят автомобили и другое семейное имущество. Отмечается, что после произошедшего оба дома стали непригодными для проживания, так как были заражены и другие вещи.

Источники издания в правительстве сообщили, что дом Скрипаля будут продавать за 350 тысяч фунтов (465 тысяч долларов). Дом Бейли обойдется британских налогоплательщикам в 430 тысяч фунтов (571 тысяч долларов).

Сергея Скрипаля и его дочь обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте этого года. По данным Лондона, их отравили нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», разрабатывавшимся в Советском Союзе в военных целях. Москва все обвинения отвергает. В докладе Организации по запрещению химоружия также указывается, что место происхождения химиката установить не удалось.

Скрипали провели в больнице несколько недель: 33-летнюю Юлию выписали 9 апреля, а 66-летнего Сергея — 18 мая. После этого президент России Путин пожелал Сергею Скрипалю здоровья и подчеркнул, что Россия готова оказать помощь в расследовании, однако Лондон предложение не принял. Тогда же Россия отказалась считать Скрипаля предателем.