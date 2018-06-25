ВСУ пошли в наступление под Мариуполем

В ДНР сообщили о наступлении ВСУ под Мариуполем

Фото: CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Поблизу лінії розмежування

Украинские силовики предприняли неудачную попытку атаковать позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики на мариупольском направлении, сообщил в понедельник начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов >> ВСУ пытаются приблизиться к позициям ополчения "Вчера украинские силовики предприняли очередную неудачную попытку улучшить свои позиции на Мариупольском направлении… В районе 13.30 (совпадает с мск) (силовики — ред.) выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций. Украинские силовики не смогли скрытно подойти к нашим позициям, вследствие чего вновь попали в ловушку и понесли потери", — сказал Безсонов. По его словам, украинские силовики бежали в направлении подконтрольного Киеву населенного пункта Водяное, "бросив свое оружие и трех раненных на поле боя". "При отступлении ВСУ (вооруженные силы Украины) открыли артиллерийский и минометный огонь в направлении ДНР, в том числе по мирным населенным пунктам", — добавил Безсонов.