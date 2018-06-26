Санкции в отношении России: «Выстрел в колено»

В Австрии назвали антироссийские санкции «выстрелом себе в колено»

Австрийский бизнес недоволен введёнными в отношении России экономическими санкциями, которые лишь наносят ущерб местной промышленности, пишет газета Oberösterreichische Nachrichten.

По данным издания, многим австрийским компаниям приходится искать обходные пути и испытывать большие финансовые потери.

Газета приводит в пример компанию Greisinger, которая занимается производством мясной продукции и работает с Россией с 1990-х годов. В результате санкций за один день объёмы продаж компании сократились с 13,5 миллиона евро почти до нуля и потери составили более 12,5% оборота.

"Мы смогли тогда найти другие экспортные направления, но для этого нам пришлось в три раза увеличить численность отдела продаж. Всё это затем отразилось на наших показателях", — отметил глава компании Франц Грайзингер. Он убежден, что после отмены санкций компания быстро восстановит свои позиции в России.

Другая австрийская компания "Бакальдрин", занимающаяся производством специальных добавок для хлебопекарной промышленности, была вынуждена перенести производство в третьи страны, чтобы продолжать экспортировать товары в Россию. "На это мы потратили один миллион евро. Наша работа в России, продолжавшаяся 22 года, висела на волоске", — сказал глава компании Петер Аугендоплер. Сегодня фирма "Бакальдрин" уже работает в самой России. По словам Аугендоплера, решение по поводу инвестиций в размере 10 миллионов нужно было принимать очень быстро, чтобы успокоить клиентов.

По словам руководителя Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, "де-факто санкции стали для предприятий выстрелом в собственное колено".

Профессор экономики из Линца Фридрих Шнайдер доказал вред санкций с помощью цифр. Экспорт из ЕС в Россию с 2013 года по 2016 год уменьшился на треть до 72 миллиардов евро, а сокращение австрийского экспорта составило около 10%. "В условиях экономической войны австрийские компании тоже вынуждены мириться с сопутствующим ущербом", — сказал Шнайдер.

Европейский союз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года в связи с возникшим на Украине конфликтом. Позже санкции расширили. В июне Совет Евросоюза продлил действие ограничительных мер до 23 июня 2019 года.