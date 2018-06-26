В Китае из-за шутки про председателя запретили телеканал

Сайт телевизионной сети HBO в Китае был заблокирован после шутки о председателе КНР Си Цзиньпине , прозвучавшей в эфире. Об этом говорится на сайте организации Greatfire.org, занимающейся мониторингом интернет-цензуры в стране.

Как пишет The Guardian , сеть заблокировали после того, как 17 июня ведущий юмористического шоу Last Week Tonight Джон Оливер назвал Си «жутким дядей, который держит в своем подвале 800 тысяч человек» (в Китае Си Цзиньпина иногда называют Си Да Да, что буквально переводится как «дядя Си» или «папа Си» — прим. «Ленты.ру» ).

Он также высмеял схожесть председателя с мультипликационным персонажем Винни Пухом, изображение которого также подвержено цензуре в китайском сегменте интернета.

В эфире Оливер раскритиковал китайского лидера за то, что тот отменил ограничение на занятие должности главы государства, а также за политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, где мусульман отправляют в лагеря перевоспитания. Кроме того, он напомнил, что в 2017 году в тюрьме из-за болезни умер китайский диссидент, лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо, а его жена до сих пор содержится под домашним арестом.

Целью 20-минутного ролика было познакомить зрителей с современным Китаем и рассказать о проводимой властями внутренней и внешней политике. Все высказывания ведущего были также скрыты от пользователей микроблога Weibo и китайских видеохостингов.