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В Китае из-за шутки про председателя запретили телеканал
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В Китае из-за шутки про председателя запретили телеканал 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Jaap Arriens / ZumaPress / Globallookpress.com
Сайт телевизионной сети HBO в Китае был заблокирован после шутки о председателе КНР Си Цзиньпине, прозвучавшей в эфире. Об этом говорится на сайте организации Greatfire.org, занимающейся мониторингом интернет-цензуры в стране.
Как пишет The Guardian, сеть заблокировали после того, как 17 июня ведущий юмористического шоу Last Week Tonight Джон Оливер назвал Си «жутким дядей, который держит в своем подвале 800 тысяч человек» (в Китае Си Цзиньпина иногда называют Си Да Да, что буквально переводится как «дядя Си» или «папа Си» — прим. «Ленты.ру»).
Он также высмеял схожесть председателя с мультипликационным персонажем Винни Пухом, изображение которого также подвержено цензуре в китайском сегменте интернета.
В эфире Оливер раскритиковал китайского лидера за то, что тот отменил ограничение на занятие должности главы государства, а также за политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, где мусульман отправляют в лагеря перевоспитания. Кроме того, он напомнил, что в 2017 году в тюрьме из-за болезни умер китайский диссидент, лауреат Нобелевской премии Лю Сяобо, а его жена до сих пор содержится под домашним арестом.
Целью 20-минутного ролика было познакомить зрителей с современным Китаем и рассказать о проводимой властями внутренней и внешней политике. Все высказывания ведущего были также скрыты от пользователей микроблога Weibo и китайских видеохостингов.
Китайские интернет-пользователи не могут пользоваться Google, YouTube и такими соцсетями, как Twitter, Facebook, Snapchat и Instagram. Цензуре в интернете подвергаются целый ряд слов, фраз и изображений. В феврале в Weibo запретили использовать латинскую букву N, а также некоторые фразы и названия книг.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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