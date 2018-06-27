Украина постреляла рядом с Крымом

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Украина провела артиллерийские учения рядом с Крымом 

Lenta.ru 1 час назад
Артиллеристы Военно-морских сил (ВМС) Украины провели учения на территории Херсонской области возле границы с Крымским полуостровом. Об этом в среду, 27 июня, сообщается на странице украинских ВМС в Facebook.
«Цель мероприятия — оборона морского побережья и уничтожение противника, который осуществляет наступление с оккупированных территорий», — сказано в сообщении.
Отмечается, что артиллеристы отработали вопросы поражения целей в районах «временно оккупированных» населенных пунктов. Также были проведены тренировки с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника. Особое внимание было сосредоточено на действиях артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью, заявили в командовании.
19 июня советник министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Александр Левченко заявил, что в случае, если Россия не позволит Украине вернуть контроль над Донецкой и Луганской областями, Киев перейдет к «плану Б» и переключится на Крым. Украинская сторона считает неподконтрольные территории Донбасса оккупированными Россией, Москва неоднократно отрицала подобные обвинения.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей высказались за присоединение к России. Киев и страны Запада отказались признать результаты плебисцита. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.
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