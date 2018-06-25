Трамп разработал план по свержению Меркель

Как пишет Huffpost, Вашингтон часто вмешивается во внутренние дела других государств, сейчас он решил атаковать канцлера ФРГ. Доказательством тому служат недавние посты Трампа в Twitter, где он критикует миграционную политику Меркель.

«Народ Германии выступает против своего руководства, поскольку миграция раскачивает и без того слабую правительственную коалицию. Преступность в Германии растёт. Большая ошибка, допущенная по всей Европе — принятие миллионов мигрантов, которые меняют культуру», — написал американский лидер.

The people of Germany are turning against their leadership as migration is rocking the already tenuous Berlin coalition. Crime in Germany is way up. Big mistake made all over Europe in allowing millions of people in who have so strongly and violently changed their culture!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 июня 2018 г. Меркель в ответ привела данные полицейской статистики, согласно которым количество правонарушений в Германии за последний год снизилось, в том числе и в среде мигрантов, и сейчас уровень преступности самый низкий с 1992 года. Трамп, в свою очередь, написал, что количество преступлений в ФРГ выросло на 10%, просто полиция отказывается регистрировать некоторые правонарушения.

Свои твиты Трамп разместил в самое неподходящее для Меркель время. Соратники по правящей коалиции требуют от неё снизить количество принимаемых в стране мигрантов. Меркель не согласна с таким подходом, но была вынуждена пообещать, что до 1 июля убедит партнёров по ЕС реформировать свои правила по размещению мигрантов и принять у себя какое-то количество приезжих. Сообщения Трампа, что мигранты несут угрозу, мешают Меркель убедить руководителей европейских стран в обратном. Тем более в Старом Свете есть такие лидеры, как премьер Венгрии Виктор Орбан , говорящие, что сострадание к приехавшим равнозначно самоубийству Европы. Это при том, что у Берлина сегодня непростые отношения с Москвой . По мнению эксперта аналитического центра European Stability Initiative Джеральда Кнауса, сейчас Меркель осаждают сразу две сверхдержавы — США и Россия

Журналисты выяснили, что недавно американский посол в Берлине ужинал с одним из критиков Меркель — министром здравоохранения Германии Йенсом Шпаном . Целью беседы было помочь расколоть правящую коалицию. Известно стало и о контактах администрации Трампа с канцлером Австрии Себастьяном Курцем , который позже смог убедить министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера сказать о необходимости закрыть германские границы, что противоречит принципу ЕС об открытых рубежах. Недавно Зеерхофер сказал, что его партия Христианско-социальный союз может отказать Меркель в поддержке.

Многие правоконсервативные сайты Германии сейчас постоянно публикуют статьи о том, что мигранты совершают преступления против немцев, а те не знают, как защититься от приезжих. Некоторые журналисты полагают, что эти статьи появились не случайно: недавно помощник Трампа Стив Бэннон встречался с редакторами немецких изданий и вёл переговоры с лидерами правой партии «Альтернатива для Германии», которая жёстко выступает против приёма мигрантов.

К работе против Меркель подключились и аналитические центры в Вашингтоне. Например, Центр по изучении иммиграции в своём докладе посоветовал европейским лидерам не принимать плана Меркель по приёму беженцев и отстаивать свои национальные интересы.

О том, что Трамп недоброжелательно относится к Меркель, говорят многие специалисты. Все встречи двух лидеров проходили в напряжённой обстановке. На последней встрече G7 в Канаде , как стало известно, Трамп даже кинул в сторону Меркель две конфеты и сказал:

«Вот, Ангела, не говори, что я ничего тебе не даю».

Насколько это правда, неизвестно. Но фотография, сделанная на саммите, говорит сама за себя.

В то же время, как замечают немецкие эксперты, именно нелюбовь Трампа к Меркель может помочь ей сохранить власть. По данным последних социологических опросов, 74% жителей Германии считают Трампа угрозой миру и глобальной безопасности.

«Это может помочь Меркель в нынешней ситуации. Даже если некоторые люди могут сказать в частном порядке, что политика Трампа имеет рациональное зерно, то не смогут этого сделать публично. Даже крайне правые партии не хотят, чтобы их как-то ассоциировали с Трампом», — говорит политолог Кёльнского университета Томас Джагер.

По мнению эксперта, именно атака со стороны Трампа заставит сплотиться вокруг Меркель политический истеблишмент Германии.

Трамп с неприязнью относится к Меркель, причина этого — их первая встреча в прошлом году, где Меркель заняла достаточно жёсткую позицию, а Трамп явно ожидал другого отношения. Такая же жёсткая позиция Меркель повторилась и в этом году. Трамп ещё до избрания президентом относился к Меркель с неприязнью, правда, пытался изменить свою позицию. У него точно есть личная неприязнь, которую он сейчас переносит на профессиональные характеристики, в том числе и в отношении её политики по миграции. Трамп ведёт себя не как политик, а как бизнесмен, которому позволено всё высказывать в отношении партнёров.