Вашингтон берёт в союзники ядерный Пхеньян 

В Северной Корее в этом году решили не проводить митинг «против американского империализма». Отказ от проведения акции, приуроченной к годовщине окончания Корейской войны 27 июля 1953 года, может сигнализировать миру о потеплении отношений между США и КНДР. В дальнейшем не исключено, что Вашингтон не только смирится с наличием у Пхеньяна ядерных ракет, но и извлечёт из этого выгоду.
После исторического саммита президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре многие в мире надеются на денуклеаризацию Корейского полуострова. Другие считают такой сценарий слишком оптимистичным. Но есть и те, кто полагает, что мир станет безопаснее, если у Пхеньяна будет своя атомная бомба, замечает издание National Interest.
Такая логика строится на том, что главная цель КНДР — обеспечение собственной безопасности. Руководство Северной Кореи неоднократно заявляло, что не ставит целью уничтожение других государств и навязывание им своей модели развития. В отличие, к примеру, от властей Ирана, которые постоянно говорят о желании уничтожить Израиль, а на практике поддерживают различные группировки, подрывающие стабильность в нескольких государствах Ближнего Востока. Пхеньян говорит о желании сотрудничать с другими странами, не вмешиваясь в их внутреннюю политику. Это относится даже к Южной Корее, с президентом которой Мун Чжэ Ином недавно тепло общался лидер КНДР.
Сегодня глобальная задача для США — сдерживание амбиций Китая. Этому может способствовать создание буферной зоны в виде Северной Кореи, которая вынуждена активно развивать сотрудничество с Поднебесной. Так, с начала года Ким Чен Ын провёл уже две встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. В то же время нынешняя политическая линия Пекина вызывает в Пхеньяне нервозность. После развала Советского Союза баланс сил в регионе резко изменился не в пользу Северной Кореи, а Китай отказался занять место СССР как покровителя КНДР. Рассчитывать на Пекин нельзя, об этом основоположник китайских реформ Дэн Сяопин ещё в 1991 году открыто сказал тогдашнему руководителю Северной Кореи Ким Ир Сену. Дело в том, что возможности для помощи КНДР у Китая ограничены: у Пекина масштабные экономические проекты, связанные с США, Японией и Южной Кореей.
В Пхеньяне понимают, что в случае военного конфликта с Южной Кореей или США Китай не спасёт режим в КНДР. В разгар прошлогоднего кризиса, когда Трамп допустил возможность применения военной силы против КНДР, а Китай поддержал в Совете Безопасности ООН новые санкции, Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий, что Пхеньян дорожит ядерной бомбой больше, чем дружбой с Китаем.
Баланс сил между Северной и Южной Кореей сейчас взаимосвязан с отношениями между Китаем и США. Динамичное развитие КНР может сподвигнуть Пекин изменить баланс сил в будущем. При сохранении нынешней ситуации на полуострове Пхеньян будет вынужден втянуться в китайскую игру.
В то же время в Северной Кореи не хотят быть фигурой в чужой игре. Если у КНДР будет возможность обеспечить собственную безопасность, не участвуя в реализации геополитической стратегии Китая, то она выберет этот путь. И это будет выгодно США. Кстати, в истории уже был пример, когда в Азии резко менялись местами союзники и противники. Рост влияния СССР в Китае после Второй мировой войны беспокоил тогдашнего председателя КНР Мао Цзэдуна. К концу 1960-х отношения между Москвой и Пекином окончательно испортились, и Китай принял решение активно развивать отношения с США. Администрация Ричарда Никсона смогла воспользоваться ситуацией и получила нового неожиданного союзника в борьбе с СССР. Сегодня Дональд Трамп имеет возможность использовать КНДР для противостояния с Китаем.