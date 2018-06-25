Вашингтон берёт в союзники ядерный Пхеньян

Северной Корее в этом году решили не проводить митинг «против американского империализма». Отказ от проведения акции, приуроченной к годовщине окончания Корейской войны 27 июля 1953 года, может сигнализировать миру о потеплении отношений между США и КНДР. В дальнейшем не исключено, что Вашингтон не только смирится с наличием у Пхеньяна ядерных ракет, но и извлечёт из этого выгоду.

После исторического саммита президента США Дональда Трампа и руководителя КНДР Ким Чен Ына Сингапуре многие в мире надеются на денуклеаризацию Корейского полуострова. Другие считают такой сценарий слишком оптимистичным. Но есть и те, кто полагает, что мир станет безопаснее, если у Пхеньяна будет своя атомная бомба, замечает издание National Interest.

Такая логика строится на том, что главная цель КНДР — обеспечение собственной безопасности. Руководство Северной Кореи неоднократно заявляло, что не ставит целью уничтожение других государств и навязывание им своей модели развития. В отличие, к примеру, от властей Ирана , которые постоянно говорят о желании уничтожить Израиль , а на практике поддерживают различные группировки, подрывающие стабильность в нескольких государствах Ближнего Востока. Пхеньян говорит о желании сотрудничать с другими странами, не вмешиваясь в их внутреннюю политику. Это относится даже к Южной Корее, с президентом которой Мун Чжэ Ином недавно тепло общался лидер КНДР.

Сегодня глобальная задача для США — сдерживание амбиций Китая . Этому может способствовать создание буферной зоны в виде Северной Кореи, которая вынуждена активно развивать сотрудничество с Поднебесной. Так, с начала года Ким Чен Ын провёл уже две встречи с председателем КНР Си Цзиньпином . В то же время нынешняя политическая линия Пекина вызывает в Пхеньяне нервозность. После развала Советского Союза баланс сил в регионе резко изменился не в пользу Северной Кореи, а Китай отказался занять место СССР как покровителя КНДР. Рассчитывать на Пекин нельзя, об этом основоположник китайских реформ Дэн Сяопин ещё в 1991 году открыто сказал тогдашнему руководителю Северной Кореи Ким Ир Сену . Дело в том, что возможности для помощи КНДР у Китая ограничены: у Пекина масштабные экономические проекты, связанные с США, Японией и Южной Кореей.

В Пхеньяне понимают, что в случае военного конфликта с Южной Кореей или США Китай не спасёт режим в КНДР. В разгар прошлогоднего кризиса, когда Трамп допустил возможность применения военной силы против КНДР, а Китай поддержал в Совете Безопасности ООН новые санкции, Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало комментарий, что Пхеньян дорожит ядерной бомбой больше, чем дружбой с Китаем.

Баланс сил между Северной и Южной Кореей сейчас взаимосвязан с отношениями между Китаем и США. Динамичное развитие КНР может сподвигнуть Пекин изменить баланс сил в будущем. При сохранении нынешней ситуации на полуострове Пхеньян будет вынужден втянуться в китайскую игру.