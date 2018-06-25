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У берегов Ливии спасли почти 500 мигрантов
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СМИ: береговая охрана спасла более 450 мигрантов у западного побережья Ливии 

ТАСС 25 июня 2018
Фото: Reuters
Ливийская береговая охрана в воскресенье в ходе двух операций у западного побережья страны спасла 458 мигрантов, пытавшихся по Средиземному морю перебраться в Европу. Об этом со ссылкой на официального представителя ливийских ВМС бригадного генерала Айюба Касема в понедельник сообщило агентство "Синьхуа".
По его данным, сотрудники береговой охраны спасли 361 мигранта на двух резиновых лодках в 53 км от побережья города Эль-Хомс, примерно в 120 км к востоку от ливийской столицы Триполи. Во время второй операции были спасены 97 мигрантов у побережья города Злитан. Спасенных отправили на военно-морскую базу в Триполи, а затем перевели в центр приема мигрантов в столице. Среди мигрантов находились 70 детей, уточняет "Синьхуа".
В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия, где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны находятся около 700 тыс. мигрантов.
По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. мигрантов, выбравших этот маршрут, погибли в пути.
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