У берегов Ливии спасли почти 500 мигрантов

СМИ: береговая охрана спасла более 450 мигрантов у западного побережья Ливии

Ливийская береговая охрана в воскресенье в ходе двух операций у западного побережья страны спасла 458 мигрантов, пытавшихся по Средиземному морю перебраться в Европу. Об этом со ссылкой на официального представителя ливийских ВМС бригадного генерала Айюба Касема в понедельник сообщило агентство "Синьхуа"

По его данным, сотрудники береговой охраны спасли 361 мигранта на двух резиновых лодках в 53 км от побережья города Эль-Хомс, примерно в 120 км к востоку от ливийской столицы Триполи. Во время второй операции были спасены 97 мигрантов у побережья города Злитан. Спасенных отправили на военно-морскую базу в Триполи, а затем перевели в центр приема мигрантов в столице. Среди мигрантов находились 70 детей, уточняет "Синьхуа".

В 2015 году из-за резкой эскалации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки значительно возросло число беженцев, которые стремятся любым способом переправиться в Европу через государства, расположенные на побережье Средиземного моря. Основным перевалочным пунктом для нелегалов считается Ливия , где до сих пор сохраняется крайне нестабильная политическая обстановка. По данным ливийских властей, на территории страны находятся около 700 тыс. мигрантов.

По данным Международной организации по миграции, число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тыс. человек. Более 3 тыс. мигрантов, выбравших этот маршрут, погибли в пути.