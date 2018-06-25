Ещё
«Бабченко взяли в рабство»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кашин заявил, что Бабченко взяли в «рабство» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: facebook.com/babchenkoa
Журналист Олег Кашин выразил мнение, что Аркадия Бабченко, пожаловавшегося на невозможность выйти из дома и встретиться с друзьями из-за предоставленной украинскими властями охраны, на самом деле на Украине взяли в «рабство».
«Я же, между прочим, жил под госзащитой. И тут надо сказать, что Аркадия обманули — это то ли плен, то ли рабство, что-то в этом роде. Но это не госзащита!», — написал Кашин на своей странице в Facebook.
Накануне Бабченко, оказавшийся в центре скандала после инсценировки его убийства на Украине, пожаловался на жизнь после «убийства». Напомним, Бабченко считали мертвым почти сутки — до тех пор, пока он не появился на брифинге Службы безопасности Украины.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Досрочные выборы президента начались в Турции Военных предупредили о готовящейся антироссийской провокации в Сирии Кремль оценил возможность встречи Путина и Трампа
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыта причина обнищания Украины43
На празднике «Алые паруса» произошла трагедия402
Трамп решил добить Меркель186
В Турции «проголосовали» за Путина34
Жестокое убийство семьи взбудоражило Харьков135
Видео
00:44
В Китае от сильных ливней начали рушиться дома
Общество Азия
00:57
Развод Шнура неожиданно разоблачили
Шоу-бизнес
01:25
Меркель пришла в замешательство из-за мигрантов
Европа В мире
00:39
«Суверенитет на продажу». Кому Лукашенко предлагает Белоруссию
В мире
00:09
Видео рухнувшего в Барнауле крана появилось в Сети
Происшествия
00:14
Поездка в метро подкосила Борисову
Шоу-бизнес
00:15
Таганрог затопило сильным ливнем
Общество Погода
00:44
NASA показало выброс коронарной массы на Солнце
Технологии Наука и техника
02:45
На Украине может случиться «взрыв»
В мире Конфликты
00:39
«Панические подсчеты»: куда идет Белоруссия
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение