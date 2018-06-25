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Раскрыта причина обнищания Украины
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В Раде рассказали, как Украина дошла до обнищания 

РИА Новости 1 час назад
Украинские власти своими реформами довели страну до обнищания, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
"Впервые две трети украинцев не планируют в этом году отпуск. Я думаю, что такого не было даже в обхаянном вами коммунизме — всегда был месяц у людей отпуска. Если две трети людей не планируют отпуск, значит, вы довели страну до обнищания", — сказал политик.
Также парламентарий уличил власти Украины во лжи. По словам Рабиновича, в стране происходит резкий рост цен, о чем свидетельствует Государственная служба статистики Украины, однако руководство страны заявляет об обратном.
"Где вы видите это удешевление, на каком базаре? В основном все подорожало, люди не в состоянии купить уже ничего, а вы рассказываете, что все хорошо", — посетовал депутат.
Кроме того, он усомнился в высказываниях министра социальной политики Украины, который ранее объяснил, почему уровень оплаты труда самый низкий в Европе.
"По его мнению, украинцы имеют самую низкую зарплату в Европе только потому, что 40 процентов экономики у нас в тени, украинцы имеют дополнительные доходы. Мы с вами притворяемся. Поэтому на самом деле мы живем хорошо, а притворяемся, чтобы разжалобить это странное правительство", — сыронизировал Рабинович.
Ранее депутат рассказал, что на Украине назревает катастрофа из-за внешнего долга страны и того, как он выплачивается.
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Комментарии45  Ещё 4 источника 
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