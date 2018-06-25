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Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах
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Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Николай Петров/РИА «Новости»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах главы государства. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.
По словам Лукашенко, итоги избирательной кампании в Турции продемонстрировали высокую оценку гражданами страны работы Эрдогана.
Он также добавил, что между Турцией и Белоруссией "сложились братские отношения".
Ранее Эрдоган заявил, что народ доверил ему пост президента страны.
Он также отметил, что явка избирателей на прошедших в стране президентских выборах является показателем демократии.
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Комментарии1  Ещё 2 источника 
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