Лукашенко поздравил Эрдогана с победой на выборах

По словам Лукашенко, итоги избирательной кампании в Турции продемонстрировали высокую оценку гражданами страны работы Эрдогана.

Он также добавил, что между Турцией и Белоруссией "сложились братские отношения".

Ранее Эрдоган заявил, что народ доверил ему пост президента страны.

Он также отметил, что явка избирателей на прошедших в стране президентских выборах является показателем демократии.