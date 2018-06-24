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Трамп нашел способ «расквитаться» с мигрантами
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Трамп призвал депортировать незаконных иммигрантов без суда 

РИА Новости 2 часа назад
Президент США Дональд Трамп призвал депортировать всех незаконных иммигрантов из страны без привлечения судей и не заводя судебных дел.
≥≥ Трамп подписал указ о запрете разлучения семей мигрантов
"Мы не можем позволить всем этим людям вторгаться в нашу страну. Когда кто-то приезжает, мы должны незамедлительно, без судей и судебных дел, отправлять их туда, откуда они пришли. Наша система является издевательством над хорошей иммиграционной политикой, законом и порядком", — написал Трамп в своем Twitter.
По его словам, над иммиграционной политикой США "смеется весь мир", и она "крайне несправедлива в отношении тех людей, которые прошли через систему законным путем и ожидают в очереди годами". "Иммиграция должна быть основана на заслугах — нам нужны люди, которые помогут сделать Америку великой снова!", — заявил президент США.
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