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Европе предсказали бесславную смерть
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Welt am Sonntag: Европа гибнет бесславной смертью 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европа погибает недостойной, унизительной смертью, пишет в немецкой газете Welt am Sonntag главный редактор издания Петер Хут. Европейцы, по его словам, смотрят на это, качают головами и переключаются на что-нибудь другое — например, на чемпионат мира по футболу или погоду. Европа ведь слишком большая, чтобы развалиться — однако как раз это, по мнению журналиста, и происходит.
Италия отказывается принимать беженцев — и примечательно, что именно эта страна, по мнению Хута, будет следующей, кому потребуется финансовая солидарность Евросоюза, от совместной работы с которым она сейчас отказывается. Страны Вишеградской группы не считают себя обязанными даже участвовать в переговорах о каких-либо совместных действиях с ЕС — они, прежде всего Венгрия, слишком заняты отстраиванием своих национальных государств, так что Европа для них — лишь раздражитель и анахронизм.
Лоскутное одеяло из сильных отдельных государств — не ужасное видение, а состояние Европы, к которому и стремятся сейчас в ЕС, пишет Хут. Образец для подражания — уже не миротворцы, а те, кто стремится к расколу. И никто не замечает, что наиболее усердно ткут погребальный саван для Европы как раз страны, чье посткоммунистическое процветание в значительной степени финансировалось из общей кассы.
"Мне 49 лет, и я — дитя первого безвоенного поколения, — резюмирует Хут. — Но я еще помню длившийся часами пограничный контроль, а также чувство свободы и счастья, когда в Европе сначала упал железный занавес, а затем и шлагбаумы. Я уже не могу представить себе жизнь в прежнем мире границ. Европа — наш эликсир жизни".
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