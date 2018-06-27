Нидерланды примут часть мигрантов с Lifeline

Нидерланды примут часть мигрантов с судна Lifeline

Нидерланды готовы принять до 20 мигрантов с судна Lifeline, сообщает в Twitter посольство Нидерландов во Франции.

"По гуманитарным соображениям Нидерланды берут на себя ответственность принять 20 мигрантов вместе со странами Бенилюкс и другими европейскими странами", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини 22 июня обратился к властям Мальты с призывом открыть свои порты для судна Lifeline одноименной немецкой НПО. Островные власти сначала ответили на предложение Италии отказом.

По словам итальянского премьера Джузеппе Конте, после захода в порт судно будет подвергнуто досмотру, чтобы точно установить его принадлежность и определить, насколько экипаж соблюдал нормы международного права.

Позже Италия и Мальта договорились принять судно Lifeline у берегов Мальты. При этом Италия обещала принять часть людей с его борта. Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция готова разместить несколько десятков мигрантов. Позднее Португалия, Ирландия и Бельгия присоединились к списку стран, готовых оказать помощь мигрантам с судна.

Судно находилось у берегов Мальты в течение пяти дней после спасательной операции у берегов Ливии, не имея возможности причалить из-за противоречий с властями, которые запрещают ливийской береговой охране осуществлять операции, связанные со "спасением мигрантов". На борту находятся 234 мигранта, среди которых много детей и женщин, пишет Times of Malta.