«Всё происходит шаг за шагом»

Почему Трамп заявил о начале денуклеаризации Корейского полуострова

Президент США Дональд Трамп рассказал о начале процесса денуклеаризации Корейского полуострова. Он отметил многомесячное отсутствие испытаний Пхеньяном ядерного оружия, а также ликвидацию полигонов. Он также высказался о лидере КНДР Ким Чен Ыне , как о талантливом и умном переговорщике, с которым у него установились очень хорошие отношения. Однако эксперты при этом отмечают, что сами Штаты не идут на большие уступки КНДР, а, говоря о начавшейся денуклеаризации, Трамп скорее выдает желаемое за действительное.

«Процесс уже начинается»

Денуклеаризация Корейского полуострова уже начинается, заявил Дональд Трамп в ходе выступления на форуме представителей республиканской партии США в Лас-Вегасе. Он уделил корейскому вопросу значительную часть своей речи. Говоря о КНДР, он также отметил хорошие отношения между странами.

«Процесс уже начинается, и мы ведем с Северной Кореей дальнейшие переговоры», — сказал американский лидер.

Он отдельно остановился на знаковых для американского общества договорённостях — возвращении более 200 останков американских солдат, погибших в Корее во время войны 1950-1953 и возвращении американцев, содержащихся в тюрьмах Северной Кореи.

Но самым важным достижением встречи с лидером КНДР он назвал прекращение Пхеньяном ядерных испытаний, которые не проводились уже 7 месяцев, ликвидацию полигонов, а также отсутствие ракет, «пролетающих над Японией ».

Демонтаж ядерного полигона Пхунгери в КНДР Reuters

«Они производят демонтаж своих ядерных и ракетных полигонов, ликвидировали полигон, где осуществлялись испытания двигателей баллистических ракет… Всё это происходит шаг за шагом», — приводит слова Трампа пресс-служба Белого дома.

В ходе речи Трамп напомнил, что когда он был избран президентом США, общая обстановка была близкой в вооруженному конфликту. Эта война, по его словам привела бы к гибели 50 миллионов человек, среди которых и население 28-ми миллионного Сеула , расположенного прямо на границе. Однако сейчас они в безопасности, а отношения с Кимом «хорошие», отметил Трамп.

«Что более важно, у меня очень хорошие отношения, у нас хорошая химия, мы хорошо ладим. Он является умным, жёстким, великим переговорщиком. Он видит великое будущее для Северной Кореи», — сказал он.

Напомним, что 24 мая КНДР уничтожила ядерный полигон в Пхунгери, как подтверждение намерения о денуклеаризации, задекларированном на саммите между лидерами Северной и Южной Кореи 27 апреля.

12 июня состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР в Сингапуре . Согласно документу, подписанному по итогам саммита, КНДР выразила приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а американская сторона пообещала предоставить гарантии безопасности. Несмотря на отсутствие в документе конкретных шагов, телеканалу CBS стало известно о договорённости уничтожить ещё один испытательный полигон — Сохэ. На этом полигоне испытывалась баллистическая ракета «Хвасон-15».

Дана Уайт. Соединённые Штаты в свою очередь приостановили совместные учения с Южной Кореей. «Дальнейшие решения будут зависеть от того, продолжит ли Северная Корея добросовестно проводить продуктивные переговоры», — заявила пресс-секретарь министерства обороны США

Вместе с этим Дональд Трамп подписал указ о продлении американских санкций против КНДР ещё на год.

«Существование и риск распространения используемых для ракет ядерных материалов на Корейском полуострове, а также действия и политика правительства Северной Кореи по-прежнему представляют собой чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики Соединённых Штатов», — отметили в Белом доме.

«Очень маленький шаг вперёд сделан»

Эксперты сомневаются, что даже в случае полной денуклеаризации Корейского полуострова последует снятие санкций США. По мнению программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева , скорее Штаты смягчат санкционный режим, но оставят его в силе, основываясь на «нарушении прав человека и отсутствии демократии» в КНДР.

«Что касается санкций США против КНДР, то надо помнить, что есть отдельные санкции стран — Японии, Южной Кореи, США, а есть санкции ООН, которым следуют и Российская Федерация, и Китай, и все остальные страны. Трамп, с самого начала, когда ехал на саммит, не ставил вопрос отмены американских санкций. По сути Ким объявил, что прекращает испытания ядерного оружия. Это может позволить потом России и Китаю поставить вопрос о смягчении санкций в ООН. Не снятии санкции, потому что отмена испытаний — не отказ от самого ядерного оружия. Пока очень маленький шаг вперёд сделан», — отметил он в беседе с RT.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын Reuters

Политолог Александр Асафов считает, что «расплывчатость» документа, подписанного по итогам встречи лидеров США и Северной Кореи, позволяет продолжать вести «американскую политику по негативному отношению к КНДР».

При этом эксперт выразил сомнения в том, что денуклеаризация Северной Кореи действительно происходит так, как этого хочет Трамп.