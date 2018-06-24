«Обаме они всё прощали»

Почему политика Трампа по отношению к мигрантам подверглась жёсткой критике в США

Дональд Трамп обвинил американские СМИ в том, что, нападая на него из-за нового указа по мигрантам, они предпочитают не говорить о политике его предшественника Барака Обамы . Он подчеркнул, что его администрация в этом вопросе предпринимает гораздо больше усилий. Ранее многие СМИ и демократы раскритиковали политику американского лидера в отношении нелегалов. В качестве иллюстрации «бесчеловечного подхода» Трампа к разделению семей они приводят июльскую обложку журнала Time , где глава государства изображён рядом с плачущей девочкой, а также размещают в соцсетях фотографии детей за решёткой. Однако при этом критики умалчивают, что ребёнок на фото в действительности не был разлучён с родителями, а на многих других снимкам изображены совсем не мигранты. В экспертном сообществе отмечают, что Трампу «достаётся больше» из-за предвзятого отношения американских СМИ и политического истеблишмента.

Глава США Дональд Трамп заявил, что СМИ критикуя его политику в отношении мигрантов, замалчивают аналогичные действия его предшественника Барака Обамы. А ведь условия содержания задержанных при незаконном пересечении границы при 44-м президенте были хуже, написал республиканец в Twitter.

«Drudge Report пишет: «При Обаме их содержали в клетках и укрывали одеялами из фольги». Мы гораздо лучше справляемся с работой, обеспечивая при этом намного более эффективный контроль на границе. Мейнстримные фейковые СМИ не любят распространяться на эту тему», — отметил он.

Drudge Report «OBAMA KEPT THEM IN CAGES, WRAPPED THEM IN FOIL» We do a much better job while at the same time maintaining a MUCH stronger Border! Mainstream Fake Media hates this story. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 июня 2018 г.

Новостные агентства, издания и телеканалы сделали своеобразным символом бессердечности Трампа фотографию плачущей девочки из Гондураса , которую вместе с матерью задержали во время одного из рейдов на границе США и Мексики . Журнал Time даже сделал с ней коллаж для своей обложки, на которой Трамп равнодушно смотрит на ребёнка. В номере, в частности, рассказывается, как в течение нескольких недель более двух тысяч детей были разлучены с родителями.

Однако, как выяснилось позднее, девочка на фотографии не была отобрана у матери. Отец ребёнка позже рассказал, что его супруга была задержана, но их дочка осталась с ней.

«Можете себе представить, что я почувствовал, когда увидел фото моей дочери. Оно разбило мне сердце. Мне как отцу было тяжело его увидеть, но я знаю, что они в безопасности», — отметил он в беседе с The Daily Mail.

«Позор, что демократы и СМИ эксплуатируют это фото маленькой девочки, чтобы продвигать свою интересы. Она не была разлучена с матерью. Расхождение здесь только в фактах. Демократы должны присоединиться к президенту и наладить нашу сломанную систему иммиграционую систему», — писала она в Twitter.

It’s shameful that dems and the media exploited this photo of a little girl to push their agenda. She was not separated from her mom. The separation here is from the facts. Dems should join POTUS and fix our broken immigration system. #ChangetheLawshttps://t.co/Y6KrTp4Ulk— Sarah Sanders (@PressSec) 22 июня 2018 г.

Ошиблись периодом

CBP takes away rosaries, shoes, wallets and toothbrushes from detained immigrants; what they call «non-essential» personal property. The images in these photos shockingly resemble the shoes collected from Auschwitz — and it’s revolting and chilling. https://t.co/DgX1LbACKK pic.twitter.com/YTSyHa0FiU— Jackie Speier (@RepSpeier) 22 июня 2018 г. Не меньший резонанс, но уже в социальных сетях вызвал пост сенатора-демократа Джеки Шпейер. Политик разместила фотоколлаж из предметов личного пользования, которые ранее были конфискованы у мигрантов. Их она сопроводила ссылкой на статью The New Yorker, в котором рассказывается их история. По её мнению, эти снимки напоминают кадры из нацистского концлагеря Аушвиц, который располагался близ Освенцима

Однако довольно быстро пользователи уличили Шпейер в подлоге. Оказалось, что выставленные ею фотографии были сделаны ещё в 2014 году, когда во главе страны находился Барак Обама.

«Окей, это ужасно. Но эти фото были сделаны в 2014-м при Обаме. Вам следует внимательнее уточнять вещи, которые постите», — написал пользователь Энджел Брюс.

Ok and it’s horrible BUT those pictures were taken in 2014 under Obama — you need to properly reference things that you post. — Angel Bruce (@southerngirl719) 22 июня 2018 г.

How are people like you in Congress?



You're wilfully using this article to smear Trump, when everything used in the photos was taken while BUSH ans OBAMA were president—ending in 2014!



Are you saying OBAMA ran Auschwitz?!? pic.twitter.com/tCwx8CCWvb— Rep. Steven Smith 🇺🇸 (@RepStevenSmith) 22 июня 2018 г. Высказался и сенатор-республиканец Стивен Смит : «Как люди подобные вам могут находиться в конгрессе? Вы намеренно использовали статью, чтобы изобличить Трампа, тогда как всё, запечатлённое на фото, было конфисковано, когда президентами были Буш и Обама. Уж не пытаетесь ли вы сказать, что Обама управлял Аушвицем?».

Другим примером того, как противники Трампа продвигают в медиапространстве свою повестку стало фото мальчика за решёткой.

Facebook

Однако позднее также выяснилась, что кадр был постановочным. На самом деле снимок был сделан с акции протеста в Далласе , где детей попросили постоять за решёткой с плакатами.

«Тут речь идёт о политической борьбе. И в ней используются все средства. Есть такое понятие как чёрный пиар, среди инструментов которого и фейки, и какие-то компрометирующие вещи и прочий негатив. Они-то и раскручиваются сейчас. Но в США это было всегда», — пояснил RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, «Трампу больше всех достаётся из-за того, что страна фактически расколота».

«У Обамы же была более высокая популярность и за него были все американские СМИ, которые сквозь пальцы смотрели на какие-то проблемы и всё ему прощали», — подчеркнул эксперт.

Дети в центре временного содержания, 2014 год Reuters © Ross D. Franklin/Pool

Работа подвела

Критики Трампа вымещают своё негодование его политикой и на подчинённых президента. Так, Сара Сандерс пожаловалась в Twitter, что в одном из ресторанов штата Вирджиния ей указали на дверь, узнав в ней пресс-секретаря Белого дома.

«Прошлым вечером владелица Red Hen в Лексингтоне попросила меня уйти, потому что я работаю на президента, и я вежливо ушла», — написала она в Twitter. Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so— Sarah Sanders (@PressSec) 23 июня 2018 г.

Пресс-секретарь отметила, что не стала устраивать скандал. При этом она подчеркнула, что сама всегда старается как можно благожелательнее относиться к людям, даже если у неё с ними есть разногласия.

Позже владелица ресторана объяснила свой поступок политикой Трампа, направленной по ее мнению, против сексуальных меньшинств и, в частности, запрета на службу в армии для трансгендеров.

Ранее же из мексиканского ресторана в Вашингтоне вынудили уйти министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен , которая активно поддерживала мигрантскую политику Трампа. Недовольные её присутствием окружили столик женщины с криками «Позор» и «Извинись», после чего она под охраной официантов покинула заведение.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен Reuters © Aaron P. Bernstein

В такую же ситуацию попал и главный идеолог политики «нулевой толерантности» по отношению к мигрантам, старшего советника трампа Стивена Миллера . Он также выбрал для обеда мексиканский ресторан в Вашингтоне.

Однако там его узнал один из посетителей, который, как сообщала The New York Post, назвал Миллера «настоящим фашистом, выпрашивающим деньги на новые клетки». После этого советник президента поспешил покинуть заведение.

«Нулевая толерантность»

Отметим, что Минюст США заявил о начале политики «нулевой толерантности» по отношению к нелегалам в апреле 2018 года. Вплоть до принятия недавнего указа Трампа детей с родителями, попавших на территорию страны нелегально, действительно разлучали. Так, с апреля по июнь в центры временного содержания было направлено более 2000 детей.

Помещения, огороженные сеткой-рабицей, большинство американских СМИ назвали клетками, а саму политику задержаний — аморальной. Между тем разделение детей и родителей практиковалось ещё и при Джордже Буше , и при Бараке Обаме.

20 июня Дональд Трамп по давлением общественности пошёл на некоторые уступки в вопросе мигрантов и подписал указ о прекращении практики разделения семей нелегальных мигрантов после их поимки на границе.

По данным Министерства внутренней безопасности США, в настоящее время власти вернули в семьи нелегальных мигрантов более 500 детей, ранее разлученных с родителями.