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НАТО приняла декларацию, но не изменила Трампа
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Деньги, текущие не туда: НАТО приняла декларацию, но не изменила Трампа 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Центральной фигурой первого дня саммита НАТО в Брюсселе, как и ожидалось, стал президент США, который обрушился с критикой на участвующую в строительстве "Северного потока-2" ФРГ, а также подлил масла в и без того раскаленную дискуссию о повышении расходов на оборону.
Все основные ожидавшиеся решения — по усилению сдерживания, командным структурам, гибридным угрозам, Македонии — были одобрены, а итоговая декларация изобиловала обвинительными формулировками в адрес РФ, смягченными заверением в готовности к диалогу.
Много газа, мало денег
Тональность всей работе саммита с самого утра среды, уже в ходе первой рабочей встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, задал американский лидер Дональд Трамп, который в ходе протокольного обращения подверг критике угодившую "в зависимость" от РФ Германию. Недовольство Трампа вызвал тот факт, что Берлин "платит миллиарды" РФ за газ, строит "Северный поток-2", но при этом мало тратит на оборону, которую приходится обеспечивать самим США от той же РФ.
При этом Трамп потребовал от НАТО включиться в работу и "что-то сделать" с этой ситуацией. Но генсек альянса сказал, что строительство газопровода — решение национальное, и такие вопросы не в формате НАТО. Напряжение немного спало после встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента США "на полях" саммита, на краткий подход по итогам которого пригласили лишь группу журналистов по пулу. Лидеры дипломатично подтвердили настрой на партнерское сотрудничество, и саммит вернулся к решению текущих вопросов.
В итоговой декларации отдельным пунктом страны НАТО договорились оберегать союзников от "политических манипуляций в энергетической сфере", "политического и экономического давления". Отмечалось, что определенные "события в энергетической сфере могут иметь значительные политические последствия и последствия для безопасности стран НАТО, а также затронуть наших партнеров". При этом прямо "Северный поток-2" не называется.
Пошли на рекорд?
Ожидавшаяся бурной дискуссия о справедливом распределении расходов на оборону до журналистов дошла лишь отголосками: формально в итоговой декларации страны НАТО подтвердили приверженность обязательствам об инвестициях в оборону, согласованным в 2014 году, и условились "ежегодно отчитываться о национальных планах по выполнению этого обязательства".
О подтверждении целевого показателя в 2% сообщил журналистам и генсек на пресс-конференции. При этом Столтенберг уклонился от прямого ответа на вопрос журналистов, поднимался ли на переговорах вопрос о том, что нужно идти дальше и повышать расходы до 4% ВВП, заявив, что для начала надо достичь тех показателей, о которых договорились ранее.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс подтвердила, что президент США предложил лидерам стран НАТО увеличить расходы на оборону с 2% до 4% ВВП. Ранее Трамп уже озвучивал такую идею.
"Мы намерены улучшить сбалансированность распределения затрат и обязанностей, сопряженных с членством в Североатлантическом альянсе", — резюмировалась дискуссия в итоговом заявлении.
Тема России объединяет
Тема РФ обсуждалась в среду лидерами НАТО в рамках закрытого для прессы рабочего ужина. Эта дискуссия, посвященная отношениям альянса с РФ, предваряет намеченный на понедельник, 16 июля, саммит РФ — США, и союзники хотели воспользоваться такой возможностью, чтобы обозначить для Трампа свои позиции по этому направлению внешней политики. По итогам этих переговоров мероприятий для журналистов запланировано не было.
Генсек НАТО Столтенберг выразил в среду мнение, что нужно пытаться вести диалог с Россией для решения сложных проблем, и их наличие в отношениях не является аргументом в пользу изоляции Москвы.
Немалая часть пунктов согласованной лидерами декларации оказалась посвященной РФ. С одной стороны, заявлялась готовность к налаживанию диалога, с другой — содержались обвинения в провокационной военной деятельности, попыткам разобщить союзников и бросить вызов международному порядку.
"Мы по-прежнему готовы к конструктивному диалогу с Россией для четкого изложения наших позиций и, в первую очередь, для минимизации риска военных инцидентов, в том числе посредством взаимных мер транспарентности", — указывалось в документе.
При этом НАТО считает, "Россия бросает вызов основанному на правилах международному порядку, нарушает международное право, ведет провокационную военную деятельность, пытается подорвать наши институты и посеять разобщенность".
Такая "провокационная деятельность", по мнению НАТО, включает "развертывание современных ракет двойного назначения в Калининграде, неоднократные нарушения воздушного пространства стран НАТО и продолжающееся наращивание военной мощи в Крыму".
В документе также нашел отражение призыв к РФ "вывести силы из Грузии, Молдавии и Украины". Саммит подтвердил перспективы членства Грузии, отметив, что отношения Тбилиси с альянсом включают "все практические инструменты" для подготовки к этому. НАТО также признала заинтересованность Украины в получении возможностей для усиленного сотрудничества, рассмотрит этот вопрос, но ждет от Киева "прогресса в преодолении серьезных нерешенных проблем".
В четверг в рамках второго дня переговоров состоится отдельное заседание Североатлантического совета с участием президентов Украины и Грузии, по итогам которого может быть принято отдельное заявление, в частности, по Грузии.
Рабочая повестка
Союзники также подтвердили приверженность основополагающему принципу коллективной обороны, не исключив, что могут применить его и в случае "гибридной войны". Страны НАТО утвердили адаптированную структуру командования, создание центра киберопераций, инициативу повышения готовности сил.
Кроме того, НАТО пригласила Македонию начать переговоры о вступлении в альянс, как только будут выполнены условия соглашения, предусматривающего урегулирование вопроса с названием.
Также было принято решение по просьбе иракского правительства и в координации с международной коалицией создать в Ираке учебную миссию, увеличить помощь афганским силам безопасности, предоставив больше инструкторов и финансовую поддержку.
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