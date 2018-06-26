Через мой импичмент: глава Македонии не меняет название страны

Президент Македонии отказался менять название страны

Президент Македонии Герге Иванов отказался подписывать соглашение, согласно которому название страны должно быть изменено. Он давно является противником соглашения и вступил по этому поводу в конфликт c премьером Македонии Зораном Заевым, который уже грозит президенту импичментом.

По мнению президента Македонии Герге Иванова, соглашение об изменении названия страны противоречит конституции, а также резолюции Совбеза ООН

«Я не принимаю идеи или предложения, которые могут поставить под угрозу национальную идентичность македонцев, особенности македонской нации и македонского языка», — заявил он.

Ранее Иванов уже заявлял, что не будет подписывать соглашение об изменении названия Македонии. Речь идет о новом наименовании государства — «Северная Македония» — которое одобрили премьер-министры Македонии и Греции Зоран Заев и Алексис Ципрас . Соглашение о переименовании страны также приветствовал генсек ООН Антониу Гутерриш , который призвал стороны к его ратификации.

ЕС. Афины долгое время выступали против того, чтобы соседняя страна носила название «Македония», поскольку в Греции есть провинция с таким же названием. Конфликт по поводу названия Македонии, которая до сих пор фигурировала в международных документах как «Бывшая югославская республика Македония», препятствовал вступлению страны в НАТО

Вето президента Герге Иванова на соглашение о переименовании государства связано с тем, что он является выдвиженцем оппозиционной премьеру партии «Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство». Ее сторонники выступают против смены названия и даже организовывали протестные акции.

Отказ Иванова от подписания соглашения создает определенные трудности, однако теперь документ вернется в парламент, чтобы депутаты вновь проголосовали за него — они могут преодолеть вето президента. Кроме того, новое название еще должно быть одобрено на референдуме, который состоится этой осенью.

Премьер Македонии Зоран Заев уже заявил, что собирается найти возможности для импичмента президента, однако, как отмечает Bloomberg , для этого Заев должен заручиться поддержкой некоторых нынешних сторонников Иванова. Сторонниками премьера в настоящее время являются лишь 68 из 120 депутатов.

По мнению экспертов, после того, как ситуация с названием будет урегулирована, для Македонии будет открыта дорога в НАТО. Страна может получить приглашение в альянс уже на саммите НАТО в середине июля.

Таким образом, Македония может стать уже второй бывшей югославской республикой, получившей членство в НАТО за период президентства Дональда Трампа

После вступления в НАТО Черногории альянс получил практически все побережье Адриатики, входящей в Средиземное море. Черногория также граничит и с Сербией , которая пока не собирается вступать в военный блок. Однако в случае, если ее соседкой с юга станет новый член НАТО, Македония, на Сербию будет оказываться большее давление, считает специалист по Балканам Егор Энгельгардт . По мнению эксперта, «один из эффектов всей этой истории — дополнительное давление на Сербию».

Постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов ранее заявил, что вступление Македонии в НАТО может стать ошибкой с последствиями. Он подчеркнул, что российская сторона не возражает против расширения Евросоюза, отметив, что каждая страна имеет право принимать свои решения. Однако, по словам Чижова, расширение НАТО — это нечто иное.

«Конечно, мы не будем сбрасывать ядерные бомбы… Как я сказал, каждая страна имеет право принимать решения и делать свои ошибки», — приводит слова постпреда РИА «Новости».

На Западе не скрывают, что опасаются расширения влияния РФ на Балканах, так как регион связан с Россией в культурном и историческом плане. Так, в Сербии главными государствами, вкладывающими инвестиции в страну, считают Россию и Китай . Об этом сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на исследование, проведенное сербским правительством.

Эксперт аналитического центра Nova Europa в Кембридже Тимоти Лесс считает, что результаты данного исследования могут иметь политические последствия, поскольку такие выводы подрывают саму идею о том, что ЕС является «лучшей и единственной надеждой» для Сербии, которая уже давно стремится попасть в Европейский союз.