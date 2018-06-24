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Хозяйка ресторана объяснила инцидент с Сандерс
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WP узнал, почему пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Хозяйка ресторана Red Hen Стефани Вилкинсон заявила, что потребовала от пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс покинуть заведение из-за политики президента США Дональда Трампа в отношении сексуальных меньшинств. Об этом сообщает The Washington Post.
По ее словам, в Red Hen работают несколько сотрудников с нетрадиционной сексуальной ориентацией, по их просьбе Вилкинсон попросила Сандерс покинуть заведение.
Как отмечается, сотрудники Red Hen выразили недовольство из-за того, что Трамп запрещает трансгендерам служить в армии.
Вилкинсон также подчеркнула, что попросила уйти только Сандерс, ее спутникам было разрешено остаться.
Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана.
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