Хозяйка ресторана объяснила инцидент с Сандерс

WP узнал, почему пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана

По ее словам, в Red Hen работают несколько сотрудников с нетрадиционной сексуальной ориентацией, по их просьбе Вилкинсон попросила Сандерс покинуть заведение.

Как отмечается, сотрудники Red Hen выразили недовольство из-за того, что Трамп запрещает трансгендерам служить в армии.

Вилкинсон также подчеркнула, что попросила уйти только Сандерс, ее спутникам было разрешено остаться.

Ранее сообщалось, что пресс-секретаря Белого дома выгнали из ресторана.