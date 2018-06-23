«Резолюция направлена на обострение конфликта»

Додон назвал опасной резолюцию Генассамблеи ООН по Приднестровью

Президент Молдавии Игорь Додон расценил резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН с требованием немедленного вывода российских войск из Приднестровья как инструмент дестабилизации отношений Москвы Кишинева и эскалации ситуации в самой республике, передает РИА «Новости»

«Молдавское правительство выдвинуло в ООН инициативу, касающуюся вывода российских войск с территории Молдавии, направленную исключительно на обострение ситуации в республике и нанесение серьезного ущерба молдавско-российским отношениям.

Резолюция будет только ухудшать позиции Кишинева, в том числе, с точки зрения скорейшего достижения политического урегулирования приднестровского конфликта», — заявил политик.

Днем ранее ГА ООН потребовала полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил с территории с территории Приднестровья, которую организация считает регионом Молдавии, а часть местных жителей — Приднестровской Молдавской республикой.

Резолюцию по этому вопросу поддержали 64 государства, 15 делегаций выступили против и 83 страны воздержались. В резолюции выражается «глубокая обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства», передает ФАН.

«Генеральная Ассамблея настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова», — поясняется в документе.

Инициаторами создания резолюции выступили Молдавия, Грузия, Канада, Латвия, Литва, Румыния, Украина и Эстония. Кроме того, в документе указывается, что в конституции Молдавии провозглашен постоянный нейтралитет и запрещено размещение иностранных войск на ее территории.

«Призвав Россию вывести войска из Приднестровья, Запад и его союзники в ООН не спросили мнение полумиллиона жителей непризнанной республики.

А напрасно: этот вопрос не может быть решен без участия Тирасполя. А пока наши миротворцы — гаранты безопасности жителей Приднестровья», — написал в твиттере член Совета Федерации РФ Алексей Пушков.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский также предупредил, что резолюция ООН по Приднестровью не будет способствовать дальнейшему прогрессу в переговорах между Кишиневом и Тирасполем.

«Сожалеем в связи с итогами прошедшего голосования. Излишняя политизация произошла именно в тот момент, когда наметился реальный прогресс между Кишиневом и Тирасполем. Авторы проекта не предоставили делегатам необходимого времени для изучения документа и работы над ним. Делегация России на встрече предложила перенести обсуждение документа на следующую сессию Генассамблеи ООН. Однако эта инициатива не была поддержана», — добавил дипломат.

Он также заверил, что Россия и далее будет строго придерживаться неукоснительного выполнения мандата и задач совместной миротворческой операции на Днестре, реальных оснований для изменения формата которой пока, по словам постпреда, не намечается.

После этого министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Тудор Ульяновский заявил, что Москва выбрала неправильную позицию относительно принятой резолюции ГА ООН.

«Москва не должна нервно реагировать на эту резолюцию,

потому что Кремль знает о ранних запросах о выводе российских военных из Приднестровья и должен уважать обязательства, взятые на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году. Решение ООН — это успех парламента, правительства и МИД Молдавии», — сказал глава молдавского внешнеполитического ведомства.

В апреле нынешнего года тогдашний заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не пойдет на сворачивание своей миротворческой миссии в Приднестровье.

«Мы не допустим деградации статуса Приднестровья, где проживают наши соотечественники и сограждане, и не пойдем на сворачивание нашей миротворческой миссии», — указал вице-премьер.

По его словам, российские власти находятся в постоянном контакте с президентом, правительством и Верховным советом Приднестровья для решения проблем, которые «создаются Кишиневом и Западом для ужесточения блокады этой непризнанной республики».

Напомним, российские миротворцы были введены в Приднестровье в 1992 году, после того как в Молдавии вспыхнула гражданская война. Причиной конфликта стало провозглашение независимости от Кишинева ПМР со столицей в Тирасполе. Приднестровье не признало распада СССР и выступило против возможного объединения Молдавии с Румынией, передает НСН.