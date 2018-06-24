Население Восточной Европы резко сократилось в результате эмиграции

В результате эмиграции численность жителей Центральной и Восточной Европы с 1990 года существенно сократилось, говорится в исследовании австрийских демографов, передает «Интерфакс»

В Западной Европе наблюдается противоположная тенденция — там с 1990 по 2017 гг. благодаря иммиграции численность населения увеличилась.

Такое сокращение численности населения является «беспрецедентным для мирного времени», подчеркивают исследователи из Венского центра демографии Витгенштейна.

Чехия, Словакия и Словения — единственные страны этого региона, в которых число жителей немного (на 2-3%) увеличилось.

Движущей силой прироста и сокращения числа жителей Европы сейчас стали миграционные потоки.

В основе прироста численности населения в некоторых странах Западной Европы лежит чистый прирост показателей рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции — 18%.