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Население Восточной Европы резко сократилось
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Население Восточной Европы резко сократилось в результате эмиграции 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Reuters
В результате эмиграции численность жителей Центральной и Восточной Европы с 1990 года существенно сократилось, говорится в исследовании австрийских демографов, передает «Интерфакс».
В Западной Европе наблюдается противоположная тенденция — там с 1990 по 2017 гг. благодаря иммиграции численность населения увеличилась.
Больше всего сократилось число жителей в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине, а также Косова — на 19% и больше.
Такое сокращение численности населения является «беспрецедентным для мирного времени», подчеркивают исследователи из Венского центра демографии Витгенштейна.
Чехия, Словакия и Словения — единственные страны этого региона, в которых число жителей немного (на 2-3%) увеличилось.
Движущей силой прироста и сокращения числа жителей Европы сейчас стали миграционные потоки.
В основе прироста численности населения в некоторых странах Западной Европы лежит чистый прирост показателей рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции — 18%.
В большинстве же стран Западной Европы число жителей увеличилось в основном благодаря иммиграции, отмечается в исследовании. В эту группу стран входят Швейцария (прирост на 26%), Испания (20%) и Швеция (17%).
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