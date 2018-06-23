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Премьер-министра Канады оштрафовали за очки
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Любителя ярких носков Джастина Трюдо оштрафовали за очки 

News.ru 2 часа назад
Премьер‐министра Канады Джастина Трюдо эпатирует публику нестандартным выбором носков для официальных мероприятий. Но недавно его оштрафовали на 100 долларов за незадекларированные солнцезащитные очки.
Как сообщил сайт CBC News, такую мелочь, как новые очки на министре, заметил наблюдательный орган по этике Канады. Оказалось, что глава канадского правительства нарушил закон о конфликте интересов — не уведомил власти в течение месяца о полученных подарках.
Летом прошлого года премьер провинции Остров Принца Эдуард Уэйд Маклошлен подарил Трюдо и его супруге две пары солнцезащитных очков в кожаных футлярах.
Пресс-секретарь Трюдо объяснила это административной ошибкой, заключавшейся в неверной форме декларации.
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