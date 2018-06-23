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Молдавия празднует победу над Россией
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Премьер Молдавии заявил, что страна празднует большую победу над Россией 

360tv.ru 1 час назад
Премьер‐министр Молдавии Павел Филип, комментируя принятие Генеральной ассамблеей ООН резолюции по Приднестровью, заявил, что это является «большой символичной победой». Об этом сообщил ИА Regnum.
«Это большая символичная победа международного права в целом и Республики Молдова в частности», — заявил молдавский премьер.
Также Филип добавил, что поддержка ООН вывода российских войск — это «важный фактор морального международного давления». По его словам, законное требование Молдавии признано на международном уровне.
Вице-премьер Республики Молдова по «евроинтеграции» Юрия Лянкэ заявил, что документ, принятый генассамблеей ООН, «несет символический характер, но он очень важен для дипломатического процесса, потому что является для России напоминанием о том, что она нарушает наш суверенитет».
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что принятая Генассамблеей ООН резолюция Молдавии по Приднестровью нанесет серьезный ущерб отношениям Молдавии с Россией. Глава Министерства иностранных дел непризнанной республики Виталий Игнатьев в свою очередь заявил, что никакие решения о выводе российских войск из Приднестровья не могут приниматься без учета мнения Тирасполя.
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