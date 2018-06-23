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Эрдоган сравнил себя с Путиным
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Эрдоган назвал себя и Путина самыми опытными политиками в ГА ООН 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Генассамблее ООН есть два наиболее опытных политика — он сам и глава российского государства Владимир Путин.
«Других не припомню, возможно, они есть», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на TRT.
Эрдоган пояснил, что имеет в виду «сопоставление» сроков работы на постах президента и премьера.
«У нас получается общий процесс в течение 15–16 лет», — отметил турецкий лидер, добавив, что у него с Путиным хорошие отношения, как и у возглавляемых ими стран.
Эрдоган заявил, что это проявилось в ситуации вокруг турецкой операции в Сирии и при переговорах по Сирии в Астане.
Турецкий лидер также сообщил о разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам Эрдогана, Макрон спросил, как долго будет продолжаться турецкая оккупация сирийской территории. В ответ Эрдоган заявил:
«А вы сколько в Алжире были?».
Эрдоган подчеркнул, что Франция в Алжире «устроила резню», а Турция в Сирии «борется с террористами».
Он сообщил, что число голосов, отданных гражданами Турции за рубежом, превысило 2 млн — в воскресенье в Турции пройдут президентские и парламентские выборы.
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Комментарии7  Ещё 6 источников 
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