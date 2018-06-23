Ещё
Девушек-полицейских одели в мини-шорты в Ливане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ливанских девушек-полицейских одели провокационно ради туристов 

РИА Новости 1 час назад
Молодых девушек-полицейских в одном из городов Ливана решили одеть провокационно ради привлечения туристов, сообщает телеканал RT.
Молодые служительницы закона в городе Бруммана патрулируют город в коротких черных мини-шортах, майке и красных беретах. Подобная акция была придумана мэром города, помимо привлечения туристов она призвана улучшить имидж страны.
"Девяносто девять процентов туристов в Средиземноморском регионе носят шорты", — объяснил мэр Брумманы Пьер Ашкар. "Мы в Ливане хотим изменить мрачное представление о Ливане на Западе", — добавил градоначальник.
Однако не все жители Ливана согласны с мэром. Некоторые пользователи соцсетей раскритиковали использование красивых девушек для привлечения туристов, другие отметили, что униформа у полицейских-мужчин осталась прежней.
Несмотря на дискуссии, одна из новых полицейских, Саманта Саад, заявила, что ей нравится эта работа и она надеется, что такая акция будет проходить каждый летний сезон.
Последние новости
Хорошие новости: Кикабидзе освободил Россию Развод неизбежен: зачем Трамп швырял конфетами в Меркель Американец удивился отсутствию пустых полок в московских магазинах
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Получат по зубам»: Савченко предупредила власти Украины12
Привычный перевод денег может уйти в прошлое279
«Ткани не хватило»: у Серябкиной вывалилась грудь2
Россия готовится к отключению от SWIFT609
Россию призвали уйти из Приднестровья414
Видео
03:33
Девушек-полицейских одели в мини-шорты в Ливане
В мире Путешествия
04:51
Медведев провел совещание по пенсионной реформе
Политика Личный счет
01:13
В Киеве День скорби назвали «атавизмом совка»
Украина В мире
00:44
Блумберг удалило карту с «нейтральным» Крымом
В мире
00:29
На предприятии в Белоруссии произошёл взрыв
Происшествия В мире
01:03
BMW X6 взорвали в Ставрополе
Происшествия Автоспорт
01:45
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Происшествия
00:40
Зять Ельцина стал советником Путина
Политика
04:30
Доллару пророчат значительное повышение
Рынки
01:22
Силуанов порадовал пенсионеров
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение