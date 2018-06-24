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Италия упрекнула Макрона в высокомерии
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Вице-премьер Италии обвинил Макрона в высокомерии из-за его слов о ситуации с мигрантами 

ТАСС 8 часов назад
Фото: © AP Photo/Luca Bruno)
Вице-премьер и глава итальянского МВД Маттео Сальвини обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в высокомерии после заявлений французского лидера о миграционной ситуации в Италии. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.
Макрон заявил, что в настоящее время "Европа не переживает такой же масштабный миграционный кризис, который она переживала в 2015 году". "Такая страна, как Италия, находится совсем не под таким же миграционным давлением, как в прошлом году", — приводит агентство его слова.
Сальвини же настаивает, что миграционная проблема, с которой столкнулась Италия, является чрезвычайно серьезной. По его мнению, отчасти она связана с тем, что Франция не пускает мигрантов к себе.
Вице-премьер отметил, что за последние четыре года территории Италии на различных судах достигли 650 тыс. человек, власти страны получили 430 тыс. запросов на предоставление убежища и разместили 170 тыс. беженцев. "Если для высокомерного президента Макрона это не является проблемой, то мы предлагаем ему прекратить оскорбления и продемонстрировать реальное великодушие, открыв многочисленные порты Франции и впустив детей, мужчин и женщин в Вентимилье (город на северо-западе Италии, расположенный на границе с Францией — прим. ТАСС)", — приводит агентство слова Сальвини.
На прошлой неделе Сальвини объявил, что Италия не будет принимать в своих портах корабли неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море. Судно Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, перевозившее более 600 мигрантов, в итоге было направлено в Валенсию.
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